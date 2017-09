Weil am Rhein Stimmen und Stimmung fließen ein

Weil am Rhein (mcf). Die Wahlforscher von „Infratest-dimap“ werden am kommenden Sonntag die Weiler Wähler nach dem Urnengang befragen. Zwei Befrager haben sich für das Wahllokal Leopoldschule angekündigt. Damit fließen auch die Stimmung und Stimmen aus dem äußersten Südwesten der Republik in die bundesweiten Prognosen und Hochrechnungen ein, die ab 18 Uhr in der ARD präsentiert werden.

Im Gegensatz zu früheren Wahlen wird das Landesamt für Statistik darüber hinaus keine Bögen zu den Wahlzetteln ausgeben, mit denen das Wahlverhalten genauer unter die Lupe genommen wird.

Ergebnisse auf Leinwand

Eine andere kleine Tradition wird hingegen fortgeführt. So können interessierte Bürger sich am Wahlsonntag in den großen Sitzungssaal des Rathauses aufmachen, wo die Wahlergebnisse aus Weil am Rhein ab 18 Uhr auf einer Großbildleinwand präsentiert werden. Darüber hinaus können via Fernsehübertragung die bundesweiten Ergebnisse mitverfolgt werden. Ein Fernseher wird aufgestellt, kündigt Wahlleiter Jürgen Schopferer an.

Schulung der Wahlhelfer

Dieser hat aktuell noch alle Hände voll zu tun. Am heutigen Dienstag steht beispielsweise die Schulung für die Vorsteher und Schriftführer der einzelnen Wahllokale an – „um das Wissen wieder aufzufrischen“, kann Schopferer hier weitgehend auf erfahrene Kräfte setzen. Insgesamt werden rund 200 Wahlhelfer am Sonntag in Weil im Einsatz sein. „Bis jetzt hat mit den Wahlhelfern alles funktioniert“, hofft der Wahlleiter darauf, dass auch in diesem Jahr alles rund läuft.

Mehr als 4000 Briefwähler

Hierzu wurde auch eigens ein Briefwahlbezirk mehr eingerichtet, da die Zahl der Briefwähler im Vergleich zu 2013 nochmals kräftig zugelegt hat. Bis Freitagabend lagen schon 4123 Briefwahlanträge vor.

Wer diese Form der Stimmabgabe nutzen will, sollte aber nicht zu lange warten, da die Postzustellungszeit berücksichtigt werden muss. Die Stadt selbst wird am Freitag die Umschläge mit den Wahlzetteln noch mit dem Amtsboten zustellen, damit die Bürger ihr Wahlrecht nutzen können.

Wahlbeteiligung

Wie hoch die Wahlbeteiligung ist, wird Schopferer um 10, 12 und 15 Uhr bei allen Weiler Wahllokalen abfragen. „Ich rechne mit einer hohen Wahlbeteiligung“, geht er davon aus, dass die Helfer nach Öffnung der Urnen ab 18 Uhr alle Hände voll zu tun haben.