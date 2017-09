Weil am Rhein Straßenfest lockt Besucher

Von Saskia Scherer

Gut gelaunte Besucher flanierten gestern am dritten und letzten Tag über die Festmeile des Altweiler Straßenfests auf der Hinterdorfstraße. Auch Festchef Reinhard Schmid zeigte sich zufrieden.

Weil am Rhein. Um die Mittagszeit war er beim Frühschoppen des Partnerschaftsvereins bei der Partnerstadt Trebbin im Alten Rathaus anzutreffen. „Der Freitag war picobello, es kamen viele Leute – teilweise war kaum ein Durchkommen“, beschreibt Schmid die „Druggete“. Auch die Vereine seien sehr zufrieden und hätten gute Umsätze erzielt.

Am Festsamstag sei der Besucherandrang zwar aufgrund des regnerischen Wetters eher verhalten gewesen. „An den Verkaufsständen bildeten sich keine großen Schlangen“, so Schmid. Gegen 21 Uhr sei es dann aber ebenfalls wieder „recht voll“ geworden. So auch am Sonntag, als strahlender Sonnenschein die Besucher ins Freie lockte, die sich an den zahlreichen Ständen und in den Zelten der teilnehmenden Vereine und Organisationen bewirten ließen.

Zum ersten Mal wirkte in diesem Jahr der Feuerwehr-Traditionsverein Weil mit, der etwa historische Fahrzeuge, wie eines aus dem Jahr 1942, ausstellte. Interesse zeigten die Besucher auch am alten Handwerk von Bürstenmacher, Scherenschleifer und Schindelmacher. Für musikalische Unterhaltung sorgte die Stadtmusik Weil.

Auch für die kleinen Gäste war selbstverständlich gesorgt. Hier und da sah man bunte Luftballons schweben, ein Kinderkarussell drehte seine Runden und auch eine kleine Eisenbahn sorgte für Begeisterung. Bei der Sparkasse Markgräflerland konnte man spielen und basteln.

Christian Leitherer, Vorsitzender des Partnerschaftsvereins, lobte beim Frühschoppen das rege Leben der Partnerstädte und freute sich über den großen Kreis von Gästen. Beim Brückenfest im Juli hätten die Jugendlichen das Programm für ihre gleichaltrigen Besucher in die Hand genommen, was gut ankam, so Leitherer. Er hieß außerdem den Gewerbeverband Trebbin, der in der Kaffeestube wirtete, willkommen.

„Es ist bemerkenswert, mit welcher Energie Sie das hier Jahr für Jahr betreiben“, sagte auch Oberbürgermeister Wolfgang Dietz. Von der Dreiländerbrücke sprach er als „Ort der Symbolik“. „Es ist wichtig, zu wissen, dass es noch andere Umgebungen gibt“, meinte Dietz. Und wer Verständnis für die deutschen Nachbarn habe, habe dies hoffentlich auch für nichtdeutsche Nachbarn. „Es braucht ein gutes Miteinander“, fand der OB.

Tonio Paßlick in seiner Funktion als Beirat im Vorstand des Vereins berichtete von der Partnerschaft mit der englischen Stadt Bognor Regis. Dort fänden jedes Wochenende Musikfeste statt und es gebe viele Pubs mit Live-Musik. „Es bestand die Einladung an eine Gruppe wie die Bonds Bigband, dort zu spielen“, sagte Paßlick – aus terminlichen Gründen habe dies abgesagt werden müssen. Dennoch gebe es diese Möglichkeit weiterhin – möglicherweise auch beim „Birdman’s Race“. „Die Orchestergesellschaft Weil hat schon mehrere Konzerte in Bognor Regis gespielt“, lobte Paßlick.

Hauptamtsleiterin Annette Huber hob ebenfalls den Austausch beim Brückenfest hervor. Außerdem berichtete sie vom Table Ronde und seinem Programm.

Beate Rantzsch von der Trebbiner Stadtverwaltung überbrachte Grüße des Bürgermeisters, der aufgrund des 135-jährigen Bestehens der Feuerwehr nicht kommen konnte. Der Erlös der Kaffeestube wird dieses Jahr für ein Fernrohr auf dem Aussichtsturm in Trebbin verwendet. Auch Beate Keck von der Delegation überbrachte Grüße aus Trebbin.