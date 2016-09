Unter dem Motto „Streuobst-Spaß“ lädt das Trinationale Umweltzentrum (Truz) für Sonntag, 25. September, von 11 bis 16 Uhr Familien zur spielerischen Entdeckungstour rund um die Streuobstwiesen ein. Gemeinsam mit dem SAK, dem Nabu und dem Landratsamt Lörrach wird für Sechs- bis Zwölfjährige eine Rallye mit verschiedenen Stationen angeboten. Für die Erwachsene gibt es Informationsstände: So berät Kreisobstbauberater Klaus Nasilowski über Obstsorten für Garten und Streuobstwiese, über ihre Pflanzung und Pflege. Der SAK stellt Mähgeräte wie Sense, Kreisel- und Balkenmäher aus und informiert über Vor- und Nachteile der verschiedenen Mähtechniken. Die Veranstaltung „Streuobstspaß“ findet rund um den Hadidbau und das Sundgauhaus im Gartenschaugelände Grün 99 in Weil am Rhein, Mattrain 1, statt. Der Eintritt ist frei, Spenden zur Deckung der Kosten sind willkommen. Mehr unter www.truz-naturschutz.org/streuobstspass2016. Foto: Archiv