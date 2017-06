Weil am Rhein Stromausfall in der Stadt und in Haltingen

Weil am Rhein. Defekte Mittelspannungskabel waren die Ursache für einen Stromausfall in Weil am Rhein. Am Samstag war um 17.26 Uhr der Strom ausgefallen. Betroffen waren Weil am Rhein und Haltingen.

Aufgrund einer Störung einer unterirdisch verlaufenden Hochspannungsleitung – 20kv Leitung – in der Heldelinger Straße in Haltingen fiel nach Mitteilung der Polizei in weiten Teilen des Stadtgebiets Weil am Rhein und im kompletten Unterdorf von Haltingen der Strom aus.

Der Energiedienst Rheinfelden mit Unterstützung der Stadtelektriker Weil am Rhein kümmerten sich um die Behebung der Störung. Nach eineinhalb Stunden konnten die Bürger bei der heißen Witterung wieder ihre Kältegeräte betreiben. Durch den Ausfall war es zu einem erheblichen Anstieg von Anrufen bei Rettungsdienst und Polizei durch Bürger gekommen, welche den Energiedienstleister nicht erreichten, oder sich nicht zu helfen wussten.

Beispielsweise gab es in einem Mehrfamilienhaus gegenüber dem Berliner Platz Aufregung, weil durch den Stromausfall der Lift stecken blieb und Menschen eingeschlossen waren.

Im Rahmen der Störung im Bereich Heldelinger Straße mussten laut Energiedienst Grabungsarbeiten in Auftrag gegeben werden. Das betreffende Starkstromkabel wurde abgeschaltet, und die Anlieger wurden auf ein anderes Netz geschalten, damit es im Laufe der Reparaturarbeiten nicht zu weiteren Stromausfällen kommen sollte.

Durch Umschaltungen der Netzleitstelle in Rheinfelden konnte ED Netze die meisten Kunden nach wenigen Minuten wieder mit Strom versorgen. Die letzte Station war um 18.57 Uhr wieder versorgt, teilte Energiedienst gestern mit.

Mitarbeiter der ED Netze haben die defekten Kabel eingemessen und die Leitungen freigeschaltet. Baufirmen haben noch am Abend umgehend damit begonnen, die Kabel freizulegen, teilte Energiedienst gestern mit. Die Arbeiten dauerten bis tief in die Nacht.