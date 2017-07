Weil am Rhein Südbadischer Meister wird ermittelt

Weil am Rhein (os). Nachdem die „Alten Herren“ des SV Weil um ihren Abteilungsleiter Hilmar Baader bereits fünf Mal die südbadischen Meisterschaften der Alterskategorien Ü40, Ü50 und Ü60 ausgerichtet haben, hat der südbadische Fußballverband diese Turniere erneut an die Weiler AH vergeben. Baader und die Seinen sind gemeinsam mit dem südbadischen Fußballverband am Samstag, 22. Juli, Gastgeber. Sie erwarten zu den drei südbadischen Oldie-Turnieren insgesamt 20 Teams im Stadion im Nonnenholz.

Beim Ü40-Turnier spielen die sieben Teams von FC Friedlingen, VfR Kleinhüningen/Schweiz, SC Zienken, GSV Freiburg, FC Bad Krozingen, FC Bad Säckingen und RW Stegen auch um die Qualifikation für die süddeutschen Titelkämpfe.

Beim Ü50-Turnier treten in zwei Gruppen die Spvgg. Märkt/Eimeldingen, FC Neuenburg, RW Stegen, FC Sexau und SG Stadelhofen/Oberkirch (Cupsieger 2014, 2015 und 2016) und TuS Hügelheim, FC Friedlingen, FC Überlingen und SG Furtwangen/Vöhrenbach an. Der Gewinner ist südbadischer Meister und nimmt an der süddeutschen Meisterschaft teil. Die Ü40-AH-ler spielen in einer Gruppe Jeder gegen Jeden und wie die die Ü50-Teams ab 12.30 Uhr. Das Ü50-Finale um den Südbadischen Meistertitel steigt ab 16.35 Uhr.

Im Ü60-Turnier spielen nur drei Teams in einer einfachen Runde Jeder gegen Jeden. Beginn ist um 16 Uhr, der Sieger steht nach 17 Uhr fest. Der SV Weil trifft auf den FC Riehen und den SV Stadelhofen, wobei die Partie gegen Stadelhofen gleich auch das südbadische Ü60-Finale ist.

Die AH des SV Weil bewirtet. Der Eintritt ist frei.