Weil am Rhein Sütterlin gründet Mundarttheater im Kandertal

Weil am Rhein/Kandertal (bn). Eine neue Laientheater-Initiative mit der Pflege alemannischen Sprachguts als Schwerpunkt will Erwin Sütterlin, langjähriger Inhaber und Betreiber des Weiler „Theater am Mühlenrain“, jetzt im Kandertal etablieren. Ins Leben gerufen wurde sie vor wenigen Tagen im „Kreiterhof“ in Wollbach-Egerten.

Dessen Besitzer Armin Kreiter stellt in seiner Weinschenke den Probenraum zur Verfügung, bei Bedarf auch Requisiten aus seiner rustikalen Sammlung bodenständiger Altertümer. Dem Initiativ-Team gehören außerdem noch Gaby Modlder (Istein) und Rainer Dreher (Huttingen) an. Beim Gründertreffen der „Kumedi im Kreiterhof“ (so der vorläufige Arbeitstitel) wurden auch schon programmatische Richtlinien entworfen.

Vor allem ist es Sütterlin und seinen Mitstreitern darum zu tun, dem „guten Alemannisch“ eine solide Plattform zu verschaffen. Vorderhand geht es allerdings auch noch darum, weitere theaterbegeisterte Mitwirkende zu gewinnen. Interessierte sind deshalb noch sehr willkommen beim nächsten Treffen im Kreiterhof am Mittwoch, 11. Oktober, 19 Uhr.