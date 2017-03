Von Siegfried Feuchter

Schneeskulpturen sind nicht nur faszinierend anzuschauen, deren Bearbeitung ist jedes Mal ein besonderes Erlebnis. Das weiß Lothar Luboschik aus Ötlingen nur zu gut, nimmt er doch seit inzwischen 15 Jahren an internationalen Wettbewerben teil. Gerade ist der passionierte Schneekünstler aus Japan zurückgekehrt.

Weil am Rhein. Seine Kreativität konnte der 53-Jährige, wie berichtet, zusammen mit Friedemann und Sabine Theil aus Weil am Rhein sowie Detlef Schürtzmann aus Haltingen bereits beim Wettbewerb in Breckenridge in Colorado (USA) bei eisigen Temperaturen ausleben. Von dort flog er anschließend zusammen mit seinem Kompagnon Schürtzmann, mit dem er in Lörrach die Firma Delo Gartenbau betreibt, nach Japan zum Internationalen Nayoro Snowsculpting. Komplettiert hat das Team Markus Kuhn aus Schliengen.

Die drei Schneekünstler hatten sich erfolgreich für diesen Wettbewerb qualifiziert, zu dem nur neun Teams nach Nayoro, eine Stadt auf der japanischen Insel Hokkaid,ō eingeladen worden waren.

„Wir hatten fantastische Schneeverhältnisse und hervorragende Bedingungen“, erzählt Lothar Luboschik nach seiner Rückkehr im Gespräch mit unserer Zeitung. Unter den strengen Augen einer Jury formte das eingespielte Team seine Figur „Sun Pillar“. Mit ihr stellten die drei das Naturphänomen „Sun Pillar“ dar, wonach Schnee aufgewirbelt wird und durch den Wind eine zauberhafte Schneesäule als besonderer Blickfang entsteht. Es war für die drei Schneekünstler ein schwieriges Unterfangen, erforderte es doch konzentriertes, detailgetreues Arbeiten – von 8 Uhr morgens bis abends um 19 Uhr. „Das ist nicht nur Vergnügen, das ist harte, anspruchsvolle Arbeit“, sagt Luboschik mit dem Hinweis, dass man am letzten Tag sogar nachts durchgearbeitet habe.

Auch der Präsident ‎der „International Association of Snow and Ice Sculpture“, Juhani Lillberg, den Lothar Luboschik seit ein paar Jahren kennt, war angetan vom Kunstwerk „Sun Pillar“, das drei mal drei mal vier Meter groß war. Das Weiler Team war als Favorit auf den Spitzenplatz gehandelt worden, doch am Ende hat es nicht ganz gereicht.

Viel wichtiger als die Platzierung waren für Lothar Luboschik, Detlef Schürtzmann und Markus Kuhn die Erlebnisse rund um den Wettbewerb. Das sind zum Beispiel die Begegnungen mit den internationalen Wettbewerbsteilnehmern, wobei man mit einigen freundschaftlich verbunden ist. Auch das Kennenlernen der Kultur und des Lebensgefühls eines anderen Landes zählen dazu. So hat das Team nach dem Wettbewerb noch einige Tage in Japan zugebracht und unter anderem Osaka besichtigt.

Im kommenden Jahr will Luboschik in jedem Fall wieder an Schneeskulpturenwettbewerben teilnehmen. Reizen würde ihn neben den USA vor allem der Wettbewerb in Russland oder in Kanada. „Man muss immer etwas Neues ausprobieren“, lautet seine Maxime.