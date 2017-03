Weil am Rhein Sundgaustraße: Neubau nun nicht-öffentlich

Weil am Rhein (mcf). Der geplante Abriss einer alten Villa an der Sundgaustraße und der an gleicher Stelle vorgesehene Neubau wird nun doch nicht-öffentlich im Bau- und Umweltausschuss behandelt. Die Stadt verweist hier in erster Linie auf das Grundrecht auf Datenschutz, welches jeder Grundstückseigentümer beziehungsweise Bauherr genieße. „Es obliegt somit nur diesen Personen, über die Veröffentlichung von Informationen zu ihrem Grundstück und zu ihrem Genehmigungsverfahren zu entscheiden“, teilt Erster Bürgermeister Christoph Huber den Einwendern des Bauvorhabens in einem Schreiben mit. Wie berichtet, wendet sich die Nachbarschaft gegen den Neubau, da dieser nicht in die Baustruktur der Straße passe und zudem zu groß dimensioniert sei (wir berichteten).

Dass das Thema entgegen der Andeutungen in der öffentlichen Diskussion in der Sitzung des Bauauschusses am kommenden Dienstag nun nicht-öffentlich diskutiert werden soll, enttäuscht die Anwohner, wie gestern im Gespräch zu erfahren war.

Huber unterstreicht in seinem Schreiben außerdem, dass kein Gremium der Stadt über das Bauvorhaben entscheiden wird, wie es beispielsweise in kleineren Gemeinden der Fall sei. „Da die Stadt Weil am Rhein selbst untere Baurechtsbehörde ist, kann nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts weder der Bau- und Umweltausschuss noch der Gemeinderat an der Entscheidung über die Zulässigkeit des Bauvorhabens beteiligt werden.“ Den betroffenen Angrenzern bleibe es unbenommen, sich in der Baurechtsabteilung über das Bauvorhaben zu informieren. Den Wunsch der Öffentlichkeit nach Informationen über den Bau und das Genehmigungsverfahren könne nur sehr bedingt erfüllt werden.