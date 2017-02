Weil am Rhein-Ötlingen. Der „Tag der Kunst“ im Zusammenhang mit der Freilichtgalerie Art-Dorf, der alle zwei Jahre in Ötingen stattfindet, ist am 23. Juli. In diesem Jahr werden es zehn Jahre, seit auf Initiative von Gerhard Hanemann das Art-Dorf mit den zahlreichen Gemälden und Skulpturen an Hauswänden und in Vorgärten ins Leben gerufen wurde.

Wie in den Jahren zuvor wird hierfür die Ortsdurchfahrt durch Ötlingen gesperrt. Etwa 80 Künstler aus Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Italien, Portugal und Spanien wirken mittlerweile an der Freilichtgalerie in Ötlingen mit. Zahlreiche neue Kunstwerke kommen bis zum Tag der Kunst hinzu, wie Hanemann mitteilt. Viele Künstler werden vor Ort tätig sein, um den Besuchern Einblick in ihr Schaffen zu geben und ihre Kunstwerke zum Kauf anzubieten.

Die Gastronomie und die Ötlinger Vereine sowie der Ötlinger Kindergarten werden wirten.