Weil am Rhein. Die Fahrt aller Auszubildenden der Stadtverwaltung führte nach Schröcken in Vorarlberg auf 1700 Meter Höhe. Nach einem Empfang gab es eine Einführung in die Technik des Abseilens, welche die Azubis während des viertägigen Aufenthaltes über begleiten sollte.

In Gruppen mussten Aufgaben bewältigt werden, wie das Abseilen von einer Brücke 15 Meter in die Tiefe oder das Überqueren einer Schlucht an Seilen.

Dann stellten die Azubis ihre Teamfähigkeit beim Floßbau unter Beweis. Vertrauen war gefragt auf dem Blindenpfad und beim Abseilen in einer dunklen Höhle. Eine Wanderung und Canyoning durch eine steile Schlucht, in der ein 20 Meter hoher Wasserfall überwunden werden musste, standen in den folgenden Tagen auf dem Programm. Das Zusammenarbeiten stärkte die Gemeinschaft und beim abendlichen Hock konnten alle entspannen. Am Ende waren sich alle einig, dass die Reise ein einmaliges Erlebnis mit viel Spannung und Spaß war. Es war Mut und Geschicklichkeit gefragt und der Teamgeist wurde gefördert, heißt es im Bericht.