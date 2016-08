Das Regierungspräsidiumreiburg hat den Antrag der Stadt Weil am Rhein auf Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit von derzeit 50 auf 30 Stundenkilometer sowohl auf der B 3 in der Ortsdurchfahrt Haltingen als auch auf der Hauptstraße in Friedlingen (B 317) genehmigt.

Weil am Rhein. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, entspricht das Regierungspräsidium damit weitgehend der gesetzlich vorgeschriebenen Lärmaktionsplanung, Stufe 2. Mit diesen Maßnahmen soll der Verkehrslärm reduziert werden. Entgegen dem Wunsch des Gemeinderats wird die Geschwindigkeitsbegrenzung in Friedlingen nur für die Nachtstunden von 22 bis 6 Uhr genehmigt.

Umgebungslärm und die daraus resultierende Lärmbelästigung sind eines der zentralen Umweltprobleme unserer Zeit. Die Städte sind verpflichtet, einen Lärmaktionsplan aufzustellen, mit dem Lärmprobleme erkannt, Lärmauswirkungen geregelt und sowie reduzierende Maßnahmen beschrieben werden sollen.

In Friedlingen künftig nachts von 22 bis 6 Uhr nur noch Tempo 30

Die Lärmaktionsplanung wird in einem zweistufigen Verfahren durchgeführt, wobei die erste Stufe bereits Ende 2009 abgeschlossen wurde. In der zweiten Stufe wurden Hauptverkehrsstraßen mit mehr als drei Millionen Kraftfahrzeugen jährlich und Eisenbahntrassen mit mehr als 30 000 Zügen im Jahr untersucht. Unter die Hauptverkehrsstraßen fallen regelmäßig die Bundesfernstraßen, also Autobahnen und Bundesstraßen. Auf Vorschlag der Verwaltung wurden jedoch auch weitere Straßen, die durch den Verkehr stark belastet sind, in die Betrachtung mit einbezogen.

Nach einer Informationsveranstaltung im Juni 2015 und der erfolgten Beteiligung der Öffentlichkeit hat der Gemeinderat am 24. November 2015 den Lärmaktionsplan beschlossen. Dieser enthält unter anderem die Überprüfung einer Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 30 auf der Bundesstraße 3 in Haltingen zwischen der Einmündung der Gewerbestraße und der Burgunder Straße/Willi-Baumann-Straße. Das Regierungspräsidium Freiburg hat in seiner Genehmigung dem Antrag grundsätzlich entsprochen. Allerdings beginnt Tempo 30 nicht schon am nördlichen Ortseingang bei der Gewerbestraße, sondern zwischen der Gewerbestraße und der Einmündung des Elektrawegs in die B 3.

Im Stadtteil Friedlingen wurde für die Nachtzeit von 22 bis 6 Uhr zwischen der Colmarer Straße/Zollstraße und der Grienstraße ebenfalls eine Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 30 angeordnet.

Die entsprechende Beschilderung wird in Kürze umgesetzt.