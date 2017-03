Weil am Rhein. Auch im Sommersemester 2017 bietet das Theater „Tempus fugit“ in Kooperation mit dem Kulturamt Weil am Rhein ein Theatertraining für Erwachsene an. Ab dem 22. März treffen sich jeweils mittwochs von 18 bis 20 Uhr an 14 Abenden Theaterinteressierte im Kesselhaus in Weil am Rhein.

Das Theatertraining ist frei von Aufführungsterminen. Gemeinsam mit einer erfahrenen Theaterpädagogin beschäftigen sich die Teilnehmer mit zeitgenössischen Schauspielmethoden, Improvisation und den Umgang mit Körper, Atem und Sprache.

Durch verschiedene theaterpädagogische Übungen und Herangehensweisen wird sich diesen Themen angenähert, teilt „Tempus fugit“ mit. Im Mittelpunkt stehen dabei das Ausprobieren und die Freude am Spiel, aber auch die Entwicklung von Auftrittskompetenz und das Trainieren von Stimme und Körperarbeit.

Das Angebot richtet sich sowohl an bereits erfahrene Spieler, als auch an Neugierige ohne Vorkenntnisse. Wer im Anschluss an die 14 Abende feststellt, auch gerne mal als Spieler an einer Produktion mitwirken zu wollen, kann dann in einer der Theatergruppen von „Tempus fugit“ als Ensemblemitglied einsteigen. Es gibt noch einige wenige freie Plätze.

Die Anmeldung für den Theaterkurs im Kesselhaus in Friedlingen (Am Kesselhaus 13 in Weil am Rhein) erfolgt unter www.fugit.de oder unter Tel. 07621/157 840. Der Kurs ist auf 15 Teilnehmer begrenzt.