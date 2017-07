Weil am Rhein Tennisspieler suchen ihren Stadtmeister

Weil am Rhein. Der TC Haltingen richtet auch in diesem Jahr auf der Tennisanlage im Rebgarten die Weiler Stadtmeisterschaften aus. Turnierleiter ist Waldemar Singer, die Schirmherrschaft übernimmt Haltingens Ortsvorsteher Michael Gleßner. Erstmals aufgeschlagen wird am Montag, 18. Juli.

Teilnahmeberechtigt in verschiedenen Einzel- und Doppelkategorien sind die Mitglieder der Vereine TC Haltingen, TC Blau-Weiß Weil, TG Lonza, Intersport Gemo, TC Binzen und TC Eimeldingen sowie Einwohner aus Weil am Rhein, die Mitglieder in anderen Tennisclubs sind.

Die Anmeldung kann direkt über die Homepage www.tennisclubhaltingen.de, bei Intersport Gemo oder in den Clubhäusern der genannten Vereine, in denen auch die detaillierten Informationsbroschüren mit den Teilnahmebedingungen ausliegen, erfolgen.

Anmeldeschluss ist am Mittwoch, 12. Juli, um 16 Uhr. Am Freitag, 14. Juli, findet im TC Haltingen die Auslosung der Spielbegegnungen statt. Gespielt wird Montag bis Freitag ab 17 Uhr, am Wochenende ab 11 Uhr.

Ein genauer Spielplan kann spätestens ab Sonntag, 16. Juli, im Clubhaus oder auf der Homepage des TC Haltingen eingesehen werden.

Interessierte Zuschauer sind jederzeit willkommen. Es wird täglich eine abwechslungsreiche Bewirtung angeboten, heißt es in der Ankündigung. Die Finalspiele mit anschließender Siegerehrung sind am Montag, 24. Juli (Ausweichtermin Dienstag, 25. Juli).