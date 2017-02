Die Straßenbahnen auf der Linie 8 stecken in Friedlingen nach wie vor oft im Stau. Verspätungen sind die Folge. Für die Basler Verkehrsbetriebe (BVB) ist dies eine unbefriedigende Situation, wie sie in einer Erklärung mitteilen. Vor allem an den Samstagen sei die Verkehrssituation auf der Friedlinger Zollstraße ein großes Problem.

Weil am Rhein. Die BVB konnte nach eigenen Angaben die Pünktlichkeit der Linie 8 auf Schweizer Boden seit der Umsetzung des neuen Fahrplans Mitte Dezember 2016 deutlich verbessern. Insbesondere von Montag bis Freitag laufe der Betrieb dort weitgehend stabil. Zur erhöhten Pünktlichkeit beigetragen hätten verschiedene Maßnahmen, welche die BVB gemeinsam mit den zuständigen Stellen des Kantons ergriffen habe. Nach wie vor unbefriedigend sei dagegen die Situation auf dem deutschen Abschnitt der Linie 8 – insbesondere an Samstagen.

Seit Inbetriebnahme der verlängerten Tramlinie 8 nach Weil am Rhein kämpft die BVB mit großen Verspätungen auf der ganzen Linie. Diese betreffen nicht zuletzt die Fahrgäste im Neubad-Quartier. Gemeinsam mit dem Amt für Mobilität hat die BVB auf den Fahrplanwechsel vom Dezember 2016 hin diverse Maßnahmen umgesetzt. So wurde beispielsweise die Linie unter anderem mit einem Zusatzkurs verstärkt, und an Spitzentagen erfolgte die Bedienung des deutschen Abschnitts mit separaten Kursen.

Nach wie vor unbefriedigend ist laut BVB der Verkehrsablauf auf dem Ast Kleinhüningen – Weil am Rhein Bahnhof/Zentrum, insbesondere an Samstagen. Autos, die im Bereich Zoll / Dreiländerbrücke-Kreisel auf dem Gleis im Stau stehen, verhindern die Weiterfahrt der Trams. An Spitzentagen in der Vorweihnachtszeit konnte die Linie 8 auf Schweizer Boden nur deshalb einigermaßen stabil betrieben werden, weil die Linie 8 in zwei Teillinien aufge-trennt wurde und die Bedienung des deutschen Abschnitts mit separaten Kursen erfolgte. Zusätzlich setzte die BVB vor Ort Kundenlenker ein, welche die Autofahrer für das Freihalten der Gleise sensibilisierten und die Situation so positiv beeinflussen konnten.

Die BVB und das Amt für Mobilität stehen in engem Austausch mit der Stadt Weil, damit die Situation auch an Spitzentagen und auf deutschem Boden möglichst rasch und nachhaltig verbessert werden könne, heißt es in der Mitteilung. Ob die Linie 8 auch an künftigen Spitzentagen getrennt geführt werde, sei unter anderem Gegenstand dieser Gespräche.