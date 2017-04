Weil am Rhein Um Produktionszelle herumgebaut

Von Marco Fraune

ARaymond hat sein 55 Millionen Euro teures Produktionsgebäude in Weil am Rhein eingeweiht. Die neue Metallvorfertigung soll reibungsloser laufen.

Weil am Rhein. Eine Vielzahl von Zahlen und Namen sind bei der Einweihungsfeier am späten Dienstagnachmittag genannt worden. Wie Projektverantwortliche gemeinsam mit Projektpartnern den gesamten Metallfertigungsprozess von der Rohmaterialanlieferung über die Vorfertigung, die Wärme- und Oberflächenbehandlung bis zur Auslieferung der Ware von mehreren Standorten in Lörrach in das neue Produktionsgebäude nach Weil verlagert und dort integriert haben, zeigte Rainer Mutz, Leiter der Metallfertigung, auf. Der Erweiterungsbau kostete 41 Millionen Euro, hinzu kamen 14 Millionen für Anlagen, Betriebsausstattung und Peripherie.

Die Ziele

Schon vor vier Jahren wurde mit dem Projekt begonnen – und die wichtigsten Ziele definiert. Diese lauteten: Materialflussoptimierung, Mitarbeiterorientierung, Transparenz, Wandlungsfähigkeit, Nachhaltigkeit und Neuorganisation. In Lörrach war der Automobilzulieferer noch sehr beengt unterwegs und der Materialfluss sei mit jedem weiteren Werk schlechter geworden, erinnerte Mutz. Gemeinsam mit dem Institut für Fabrik und Anlageplanung in Hannover wurde daher ein optimales Produktionslayout konzipiert. „Der Bau wurde um die Produktionszelle herumgebaut“ erklärte Mutz. Auf den Plänen standen also zuerst die Maschinen und der Produktionszyklus im Mittelpunkt sowie der damit verbundene Platzbedarf. Unterteilt wurde in eine Einheit für regelmäßige und eine in unregelmäßige Aufträge. Alle Maschinen wurden mit Schallschutzkabinen ausgestattet.

Schwere Lasten

Bei der weiteren Entwicklung wurde darauf geachtet, dass das Werk auch auf künftige Entwicklungen reagieren kann. Schwere Lasten befinden sich daher an der Decke. Statt üblicherweise 15 Kilo ist diese auf 60 Kilo ausgelegt. Da das Gebäude im Erdbebengebiet liegt, sind die Träger jeweils bis zu 58 Tonnen schwer und 29 Meter lang. Pro Halle gibt es nur sechs beziehungsweise acht Stützen, um mehr Freifläche zu haben. „Ich würde bei einem Erdbeben ins Gebäude reingehen und nicht rausrennen“, ist der Projektleiter vom Ergebnis überzeugt.

Unter anderem galt es, das „Herz der Produktion“, das 6300 Werkzeuge umfassende Lager zu planen. Ein Staplerleitsystem war ebenso auf der Agenda wie die Elektrotechnik. Lösungen mussten gefunden werden, die 36 Tonnen Stanzabfall pro Tag reibungslos und möglichst automatisiert zu entsorgen.

„Außergewöhnlich“

Grünes Licht für das Millionen-Vorhaben hatte die Unternehmensspitze bereits Mitte 2013 gegeben. Am 10. Juli 2014 erfolgte der Spatenstich auf dem Gelände. Wir kürzlich berichtet, stand ein umfangreicher Umzug an, bei dem allein 1400 Tonnen Rohmaterial sowie 110 Stanz- Biegemaschinen und 96 Bearbeitungsmaschinen von Lörrach nach Weil geschafft wurden. „Es ist ein außergewöhnliches Projekt, das wir auf die Beine gestellt haben“, freute sich Jürgen Trefzger, Deutschland-Chef von ARaymond. Als Lohn für das aufwändige Energiekonzept gab es eine Gold-Zertifizierung. Noch sei nicht alles perfekt. Aktuell müsse außerdem mit Sonderschichten ein „außerordentlicher Auftragseingang“ abgearbeitet werden.

Weniger glücklich war Trefzger über den bürokratischen Aufwand. „Wir sollten uns öfter damit beschäftigen, wie etwas geht und nicht damit, warum es nicht geht.“ Er forderte mehr politische und gesellschaftliche Empathie ein. Zugleich unterstrich der Deutschland-Chef die Bedeutung des Weiler Standortes: „Die Unternehmensführung setzt ein großes Vertrauen in die Fähigkeiten der Beschäftigten hier in Weil.“

OB dankt ARaymond

Oberbürgermeister Wolfgang Dietz freute sich über diese Sichtweise. „Sie haben in Weil einen richtig guten Standort, da sie hier richtig gute Mitarbeiter haben.“ ARamond demonstriere, dass Deutschland weiter ein guter Standort für industrielle Produktion ist.