Im Vorstandsteam der IG Weiler Straßenfasnacht haben Peter Hauth und Frank Schmohl eine Schlüsselposition inne, indem sie für alles rund um die Fasnachts-Plaketten zuständig sind. Ohne den Verkauf gäbe es keinen Burefasnachtsumzug, denn nur dadurch wird er finanziert.

Weil am Rhein. Peter Hauth ist durch und durch Fasnächtler. Er ist immer der erste in der Stadt, der gleich nach Dreikönig das Schaufenster seines Friseursalons fasnächtlich dekoriert. Mit zehn Jahren schloss sich Hauth schon den Zinkewaggis an, mischte später beim Narresome der Rhy-Waggis mit und war 1975 Mitbegründer der Gränzpfluderiwaggis.

Eine Fasnachtshochburg ist der Cliquenkeller, den er im Untergeschoss seines Hauses einrichtete. Als der Fasnächtler im Jahr 2000 der IG beitrat, war er bereits Mitglied der Narrenzunft Wiler Zipfel. Auf sein Mitwirken beim Malen und Gestalten von Plaketten, Motto-Bildern und Plakaten war immer Verlass.

Seit Jahren ist Hauth für die Maske an den Zunftabenden zuständig. Was die Plaketten betrifft, ist er nicht nur als Kenner und Sammler profunder Ansprechpartner. Zehn Jahre lang bis 2010 entwarf er die jeweiligen Weiler Plaketten und war kreativer Ideengeber.

Danach übernahm dieses Amt Frank Schmohl. Beide haben großes zeichnerisches Talent, wenn auch die Ausdrucksweise verschieden ist. Für Schmohl ist das Gestalten von Fasnachtsplaketten inzwischen ein großes Hobby. Fast 40 Mal wurde sein Plaketten-Entwurf von verschiedenen Fasnachtsorganisationen schon zum Sieger gekürt.

Ansonsten ist sein Interesse an der Fasnacht hauptsächlich seit seinem 14. Lebensjahr als aktiver Guggenmusiker in verschiedenen Formationen geprägt. Als die IG einen Nachfolger für den Kassierer Ralf Bühlau suchte, wurde er am 11. November 2012 beinahe überrumpelt, als ihm das Amt angetragen wurde. Denn im Hause Schmohl gab es bereits genug Fasnacht. Doch als Bilanzbuchhalter war er geradezu prädestiniert, sich um die finanziellen Geschäfte des Vereins zu kümmern.

Bei 400 bis 500 Buchungspositionen im Jahr kommt das einer Kleinfirma gleich. Alles, Einnahmen wie Ausgaben, läuft über seinen Tisch. Sachkundig verweist Schmohl darauf, wie die sieben Ehrenamtlichen so eine große Veranstaltung aus eigener Kraft mit dem Plakettenverkauf und ohne Großsponsor stemmen. Dafür ist das Team unabhängig in seinen Entscheidungen. Neben ein paar kleinen Sponsoren ist die Stadt der große zuverlässige Partner.

Nach wie vor ist die Publikumsresonanz an den Veranstaltungen sehr hoch, doch die Zahl der aktiven Fasnächtler lässt mehr und mehr nach. Neben der Tradition steht für beide die Freude an der aktiven Fasnacht im Vordergrund und auch die Bereitschaft, etwas in ihr Hobby zu investieren.

Hauth richtet und verteilt die Plaketten an die 18 der IG angeschlossenen Gruppen. Wenn er am Burefasnachts­umzug noch mit der Wagenabnahme beschäftigt ist, ist Schmohl bereits mit seinem Freund Jan Behrendt als „Die zwei Einzigartige“ auf der Straße unterwegs.

Zur Weiler Straßenfasnacht erscheinen in unserer Zeitung insgesamt vier Folgen.

Folge 1: Der Burefasnachts­umzug, wie er entstand und wer die Macher sind

Folge 2: Die Zwei an der Spitze der IG Weiler Straßenfasnacht

Folge 3: Plaketten und Finanzen

Folge 4: Die drei neuen Beisitzer