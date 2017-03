Weil am Rhein „Undemokratisch“

Weil am Rhein (mcf). In die Freude über die Entscheidung des Gemeinderats zur Neugestaltung und Erweiterung des Rheinparks mischte sich bei Andreas Rühle (UFW) Ärger über den NPD-Gemeinderat Andreas Boltze.

„Ich kann es nicht nachvollziehen und nenne es auch undemokratisch, dass ein Gemeinderatskollege ohne Fraktionszugehörigkeit nicht heute und auch nicht im Vorfeld an diesem Projekt Rheinpark mitwirkt beziehungsweise mitgewirkt hat, sondern mit Abwesenheit glänzt. Dies entspricht nicht meinem Selbstverständnis an einen Gemeinderat, dem Gemeinwohl zu dienen“, kritisierte Rühle den ebenfalls in Friedlingen wohnenden Boltze, ohne ihn aber beim Namen zu nennen.

Der NPD-Mann fehlte in der Sitzung erneut.