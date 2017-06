Weil am Rhein Unermüdlich Werbetrommel gerührt

Im Jahr 2002, als der Gedanke Weil am Rhein und Hüningen über eine Radfahrer- und Fußgängerbrücke miteinander zu verbinden, konkrete Gestalt annahm, war die Begeisterung in der Öffentlichkeit für dieses grenzüberschreitende Projekt noch sehr gedämpft.

Weil am Rhein. Weitblickende Gemeinderäte, die Spitzen der Verwaltung der Stadt und Mitglieder des Partnerschaftsvereins fanden sich auf Initiative von Johannes Foege zusammen, um den Gedanken und das Projekt dieser grenzüberschreitenden Verbindung in die Partnerstadt zu fördern. Am 16. Januar 2003 gründeten sie den „Förderverein Bürgerbrücke“.

Sie rührten unermüdlich die Werbetrommel. Über Pressemitteilungen, Flugblätter, einen Info-Pavillon mit Dokumenten und dem Modell der Brücke, Preisrätsel auf dem Temba-Fest in Friedlingen, dem Verkauf von T-Shirts und nicht zuletzt mit einer Sammelaktion, die knapp 150 000 Euro zusammenbrachte, wurden Bevölkerung und Gemeinderat darauf eingestimmt, dass hier eine einmalige Chance bestand, den Rhein als Grenze zwischen Deutschland und Frankreich, zwischen Weil am Rhein und Hüningen zum Rückgrat eines gemeinsamen Lebensraumes im Dreiländereck zu machen.

Mit europäischer Finanzhilfe und deutsch-französischem Engagement zu je einem Drittel seien die Herzkammern des wirtschaftlichen und kulturellen Lebensraumes rechts und links des Rheins miteinander verbunden worden, erklärt Foege.

Als die Brücke 2007 stand, wurde diese Verbindung zum Anlass genommen, die Mitgliederversammlung des Vereins 2008 in der Garnisonkirche in Hüningen, am symbolträchtigen Place Abbatucci, durchgeführt. Johannes Foege als Vorsitzender seit der ersten Stunde erinnerte daran, dass an dieser Stelle junge Soldaten motiviert wurden, gegen den Feind im Osten, die Deutschen, zu kämpfen, genauso wie dies auch auf deutscher Seite geschah. Die kriegerische Vergangenheit zwischen Deutschland und Frankreich, die nochmals im 20. Jahrhundert in den Weltkriegen unendliches Leid in beiden Ländern verbreitete, bleibt bewusst.

Die Dreiländerbrücke ist als Band der Freundschaft unverrückbar an seine Stelle getreten. Als letzte symbolträchtige Maßnahme wurde beschlossen, auf deutscher Seite einen „Empfangsplatz“ mit einer Hinweistafel auf die touristischen Höhepunkte in Weil am Rhein und die Entstehungsgeschichte der Brücke zu errichten.

Die Bürger, für die dieses Werk erschaffen wurde, sollten die Möglichkeit haben, auf einer rund um einen Baum gebauten Bank innezuhalten. Um diesen „Point Vauban“ der an der Stelle des Brückenkopfes der französischen Garnison auf deutscher Seite errichtet wurde, wurde als historische Mahnung der Grundriss der Außenbefestigung dieses Brückenkopfes mit Steinen grafisch im Boden sichtbar gemacht.

Der Förderverein „Bürgerbrücke“ hat mit der Namensfindung und mit seinen Aktivitäten das völker- und städteverbindende Projekt der Dreiländerbrücke, als Brücke für die Bürger im Dreiland, begleitet und im besten Sinne gefördert.

Auch wenn die Brücke ein binationales Projekt war und ist, so trägt sie doch wegen ihrer Nähe zum Grenzpunkt der drei Staaten Frankreich, Schweiz und Deutschland zurecht ihren Namen. Der Wunsch der Mitstreiter des inzwischen aufgelösten Vereins wäre es, wenn die besondere Geschichte des Ortes nicht im Konsum- oder Freizeitalltag der Fußgänger und Radfahrer, die diese Verbindung nutzen, untergehe, erklärt Foege.