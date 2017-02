Nachrichten-Ticker

04:12 Trump: US-Regierung steht zur Nato

Washington - US-Präsident Donald Trump hat ein deutliches Bekenntnis zur Nato abgegeben. Die US-Regierung unterstütze die Nato entschieden, sagte Trump in seiner Rede vor dem Kongress in Washington. Er wiederholte zugleich seine Forderung, dass alle Mitglieder des Militärbündnisses ihren finanziellen Verpflichtungen nachkommen müssten. Die Nato hat als offizielles Ziel ausgegeben, spätestens bis 2024 zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts der jeweiligen Mitglieder für Verteidigungsausgaben zu verwenden. Doch die meisten Europäer liegen darunter, so auch Deutschland.

04:04 Dündar: Keine Freilassung inhaftierter Journalisten vor Referendum

Berlin - Der regierungskritische türkische Journalist Can Dündar schließt eine Freilassung inhaftierter Kollegen in der Türkei vor der Volksabstimmung über die Einführung eines Präsidialsystems aus. "Die Kollegen wissen, dass die türkische Regierung sie als Geiseln genommen hat", sagte Dündar der "Welt". Recht und Gesetz seien ausgeschaltet. "Vor dem Referendum am 16. April gibt es meines Erachtens keine Chance auf Freilassung." Auch "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel sitzt in der Türkei in Untersuchungshaft.

04:02 Trump macht sich für Reform des Einwanderungssystems stark

Washington - US-Präsident Donald Trump hat sich für eine Reform des Einwanderungssystems stark gemacht. Die USA bräuchten ein System, das sich an Leistungen orientiere, so wie es etwa in Kanada der Fall sei, sagte Trump in seiner Rede vor dem Kongress in Washington. "Es ist ein Grundprinzip, dass diejenigen, die ein Land betreten wollen, sich finanziell versorgen können", fügte der Präsident hinzu. "Aber in Amerika setzen wir diese Regel nicht um, und belasten unsere öffentlichen Ressourcen, auf die unsere ärmsten Bürger angewiesen sind."

03:50 Brandenburger Landtag gedenkt getöteter Polizisten

Potsdam - Die Sitzung des Brandenburger Landtags steht heute im Schatten der Tötung von zwei Polizisten. Zum Auftakt ist eine Schweigeminute geplant. Zudem wehen in ganz Brandenburg die Fahnen auf halbmast. An vielen Polizeiautos auch jenseits der Landesgrenze wird Trauerflor zu sehen sein. Nach bisherigen Ermittlungen hatte ein 24-Jähriger im Landkreis Oder-Spree zuerst seine Oma getötet und auf der Flucht zwei Polizisten totgefahren. Womöglich stand der Mann unter Drogen. Die Deutsche Polizeigewerkschaft in Brandenburg forderte eine harte Strafe.

03:49 Trump kündigt "historische Steuerreform" an

Washington - US-Präsident Donald Trump hat seinem Land eine historische Steuerreform versprochen. Sein Wirtschaftsteam arbeite daran, sagte Trump in Washington. Unternehmen sollten weniger Steuern bezahlen, um überall wettbewerbsfähig zu sein und florieren zu können. Gleichzeitig solle die Mittelschicht in den USA von massiven Steuererleichterungen profitieren. Ins Detail ging Trump nicht.