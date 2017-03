Weil am Rhein Unsterblicher Garten

Nachrichten-Ticker

03:57 Kopfhörer explodieren auf Flug: Australierin leicht verletzt

Sydney - Auf dem Heimflug aus China sind einer Australierin die Kopfhörer explodiert und in Flammen aufgegangen. Die Frau kam mit leicht versengten Haaren, Rauchspuren am Hals und im Gesicht sowie Brandblasen an der rechten Hand davon. Nach Angaben der australischen Flugsicherheitsbehörde ATSB war die Australierin an Bord einer Maschine von Peking nach Melbourne und hörte über die eigenen Kopfhörer Musik. Etwa zwei Stunden nach dem Start gab es einen Knall. Die Passagierin warf die batterie-betriebenen Kopfhörer sofort auf den Boden. Dort wurde der Mini-Brand mit einem Glas Wasser gelöscht.

03:53 Ben Affleck spricht über Alkoholsucht und Entzug

Los Angeles - Der zweifache Oscar-Preisträgers Ben Affleck ist wegen Alkoholsucht in Behandlung gewesen. Auf seiner Facebook-Seite gab der Schauspieler und Regisseur am Dienstag bekannt, dass er eine Suchttherapie abgeschlossen habe. Mit Alkohol-Problemen habe er schon in der Vergangenheit zu tun gehabt und er werde weiter dagegen vorgehen. Er dankte in der Mitteilung Familie und Freunden, besonders seiner langjährigen Partnerin und Kollegin Jennifer Garner. Das Schauspieler-Paar war 2015 nach zehn Jahren Ehe auseinandergegangen. Die beiden haben drei gemeinsame Kinder.

03:06 Mehrheit für Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen mit Türkei

Berlin - Knapp zwei Drittel der Deutschen sind einer Umfrage zufolge dafür, dass sich die Bundesregierung für einen Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei einsetzt. Das berichtet die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf eine Studie des Instituts Insa. Demnach sind 64,2 Prozent der Befragten dafür, 11,9 Prozent anderer Ansicht. Der Rest macht keine Angaben. Die EU hat bereits damit begonnen, die im Rahmen der Beitrittsverhandlungen vorgesehene Unterstützung für die Türkei zurückzufahren.

02:53 US-Sender veröffentlich Trumps Steuerunterlagen aus dem Jahr 2005

Washington - Dem US-Sender MSNBC ist eine mehr als zehn Jahre alte Steuererklärung von US-Präsident Donald Trump zugespielt worden. Das Dokument aus dem Jahr 2005 zeige, dass Trumps Unternehmenskonsortium damals 150 Millionen Dollar Gewinn gemacht und 38 Millionen Dollar an Steuern bezahlt habe, berichtete der Sender. Das Weiße Haus bestätigte die Zahlen. Es wies jedoch daraufhin, dass es die Veröffentlichung ohne Zustimmung des Betroffenen für illegal halte. Ob es brisante Details gibt, etwa zu Geschäftsbeziehungen nach Russland - ist noch nicht bekannt.

02:46 "Mord-Torwart" feiert Comeback in Brasilien

Rio de Janeiro - Er hat seine Ex-Freundin ermorden und von Bekannten angeblich an Rottweiler verfüttern lassen: Nun feiert der brasilianische Torwart Bruno Fernandes de Souza bei Zweitligist Boa Esporte sein Comeback. Er saß seit 2010 in Haft und war 2013 zu mehr als 22 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Im Februar wurde er aber dann überraschend auf Bewährung freigelassen. Nach seiner Vorstellung betonte Bruno: "Es ist mir egal, was die Leute sagen." Der Zweitligaaufsteiger aus der Stadt Varginha im Bundesstaat Minas Gerais verlor durch die Verpflichtung mehrere Sponsoren.