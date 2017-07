Weil am Rhein Unterhaltsames Fest der Begegnung

Von Siegfried Feuchter

Welch eine Programmfülle beim Brückenfest! Auch der zweite Tag hat bei ordentlichem Wetter am Nachmittag gehalten, was er versprochen hat. Es war ein unterhaltsames Fest der Begegnung – trotz unbeständigen Wetters.

Weil am Rhein. Vis à vis – der Andrang auf beiden Seiten des Rheins war trotz Wolken am Himmel groß bei dem als „Tag der Familie“ betitelten zweiten Festtag. Die Leute verweilten an den einzelnen Plätzen und flanierten über die Dreiländerbrücke an das jeweils andere Ufer des Rheins.

Alles war bestens vorbereitet. Nach dem ökumenischen Gottesdienst im Rheinpark ging es Schlag auf Schlag. Allein aus Weil am Rhein waren an den beiden Tagen mehr als 30 Vereine und Organisationen dabei, sei es mit einem Bewirtungsstand oder mit einer unterhaltsamen Vorführung. Alle hatte sich sehr viel Mühe gegeben, gleichwohl hätten sie sich sommerlicheres Wetter gewünscht.

Zwischen Rheinpark und Abbatucciplatz gab es musikalische und gesangliche Darbietungen unterschiedlicher Art: Spektakuläre Zirkusnummern, akrobatische und turnerische Einlagen gehörten ebenso dazu wie clowneske, flotte Tanzeinlagen wie auch eine Parade historischer Fahrräder, schließlich ist das Velo 200 Jahre alt. Spiel und Spaß für Groß und Klein gab es zuhauf auf der langen Festmeile über den Rhein. Auch waren entlang der Festmeile einige Informationsstände wie von Bundespolizei, Zoll oder auf französischer Seite über das geplante große Bauvorhaben in Hüningen am Rhein aufgebaut. Es fehlte an nichts.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei verliefen die beiden Festtage im Großen und Ganzen friedlich. Lediglich am Samstagabend gab es für kurze Zeit Aufregung, als den Ordnungshütern gemeldet wurde, dass jemand eine Waffe am Hosenbund trage. Die Überprüfung ergab, dass es sich um eine Spielzeugpistole handelte.