Weil am Rhein Unternehmen erhalten schnelles Internet

Von Marco Fraune

Weil am Rhein. Schnelle Internetverbindung statt langsame Datenübertragung für die Unternehmen: Bei einem symbolischen ersten Spatenstich haben Weil am Rhein und Binzen gemeinsam mit dem Zweckverband Breitbandversorgung und dem beauftragten Bauunternehmen den Startschuss gegeben. In den Gewerbegebieten Gewerbepark Dreiländereck, Steglinsmatten und Rennemattenweg soll innerhalb eines Jahrs der flächendeckende Breitbandausbau erfolgen. Insgesamt wird für die Zukunftstechnologie 750 000 Euro investiert.

Weil die drei Gewerbegebiete räumlich zusammenhängen, steht hier der flächendeckende Breitbandausbau in einem Zug an. Damit sollen die dortigen Unternehmen Anschlüsse mit einer Geschwindigkeit von bis zu einem Gigabit buchen können, erläuterte Paul Kempf, Geschäftsführer des Zweckverbands Breitbandversorgung. Insgesamt gibt es hier 87 mögliche Hausanschlüsse für 160 Wohn- und Gewerbeeinheiten. Rund die Hälfte hat schon einen Hausanschlussvertrag unterzeichnet, die Quote soll auch durch Werbung noch auf etwa 70 Prozent gesteigert werden.

Für den Mittelstand sei schnelles Internet ein „entscheidendes Zukunftsthema“, unterstrich Kempf. Der einmalige Anschlusspreis für die Verlegung auf dem Privatgrundstück von 600 Euro lohne sich, da dieses dann auch im Wert steige. Ein späterer Anschluss sei möglich, jedoch deutlich teurer. Bis Ende April sollen sich daher Interessenten beim Zweckverband melden.

Unternehmen im Rebgarten, Lustgarten, Rheinvorland und Märkt sind als nächstes an der Reihe, da dort noch dieses Jahr mit dem Glasfaserausbau begonnen werden soll, erklärte Erster Bürgermeister Christoph Huber. Ein Info-Brief ist auf den Postweg gegangen.

Obwohl schon im Mai vergangenen Jahres die Entscheidung des Gemeinderats für den nun anstehenden Breitbandausbau in den Gewerbegebieten gefällt worden sei, wurde bewusst noch mit dem Start gewartet, erklärte Huber. So könne nun eine direkte Kommunikation mit dem Betreiber erfolgen, der Firma Pepcom.

„Hier ist der Markt unterwegs“, hob Oberbürgermeister Wolfgang Dietz auf den flächendeckenden Breitbandausbau durch den Zweckverband ab. Ohne die Telekom beim Namen zu nennen, verwies er auf Marktteilnehmer wie einen früheren Telekommunikations-Monopolisten, die sich Rosinen rauspicken. Hier gebe es nun eine flächendeckende Versorgung für Jedermann, die erschwinglich sei. Es werden Privatkundenprodukte ebenso angeboten wie umfangreiche Geschäftskundenprodukte.

„Ohne ein Glasfasernetz funktioniert das Leben nicht mehr“, freute sich auch Binzens Bürgermeister Andreas Schneucker über den Ausbau. Während der Arbeiten werde es aber zu Verkehrsbehinderungen kommen, erklärte Andreas Knobel, Geschäftsführer von Knobel Tief- und Straßenbau. Die Bauleitung liegt bei Regiodata aus Lörrach.