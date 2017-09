Weil am Rhein Unterwegs für den guten Zweck: Spende für Haus Schutzengel

Weil am Rhein. Der Wanderclub Weil am Rhein beteiligt sich mit drei geführten Wanderungen an der Aktion des Deutschen Volkssport Verbandes (DVV )„Deutschland wandert – Deutschland hilft“ zugunsten des Mukoviszidose-Vereins. Da alle drei Wanderungen für das deutsche Volkssportabzeichen gewertet werden, beträgt das Startgeld, welches gleichzeitig Spende ist, drei Euro pro Wanderung und Person.

Die erste Wanderung findet am 1. Oktober mit Start am Josefstüble in Weil statt. Die Streckenlängen betragen zirka fünf und 14 Kilometer. Bei der großen Strecke ist eine Getränkepause im „Ochsen“ in Ötlingen geplant. Start für die zweite Wanderung ist am 2. Oktober am Vereinsheim des TuS Binzen. Es wird eine Wanderung über rund zehn Kilometer angeboten. Auf Wunsch kehrt man unterwegs im „Fünfschilling“ zu einem Glas neuen Wein ein. Die Pizzeria im Sportheim in Eimeldingen ist Start und Ziel für die dritte Wanderung. Von hier aus werden den Wanderern zwei Wanderungen von etwa sechs und zehn Kilometern angeboten.

Die jeweiligen Wanderungen beginnen immer um 10.30 Uhr am betreffenden Startlokal. Als kleinen Anreiz zur Teilnahme verlost der Wanderclub unter den Teilnehmern zwei Tageskarten für die Swiss-Indoors. Die Karten sind am Sonntag, 22. Oktober, gültig.

Mit den Spenden wird in diesem Jahr das Haus Schutzengel in Hannover unterstützt. Es bietet Mukoviszidose-Betroffenen Übernachtungsmöglichkeiten bei ambulanten Terminen. Angehörige finden im Haus ein Zuhause auf Zeit, während ihre Liebsten beispielsweise in der Klinik eine neue Lunge transplantiert bekommen. Viele Bewohner bleiben Wochen oder Monate.

Weil an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) die meisten Transplantationen bei mukoviszidosekranken Menschen in Deutschland durchgeführt werden und die Klinik über eine große Mukoviszidose-Ambulanz verfügt, hatte der Mukoviszidose-Verein das Haus Schutzengel im Oktober 2008 in der Nähe der Klinik eröffnet.

n Infos gibt es unter Tel. 07621/793213 oder auf der Homepage wanderclub-weil.repage.de.