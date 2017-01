Weil am Rhein-Haltingen (sif). Einige verärgerte Bürger hat es gestern Nachmittag gegeben, die die Grünschnittannahmestelle an der Heldelinger Straße in Haltingen aufsuchen wollten. Diese war nämlich geschlossen, so dass die Leute wieder unverrichteter Dinge umkehren mussten.

„Das war weder im Abfallkalender vermerkt noch gab es auf der kostenlosen App der Abfallwirtschaft des Landkreises einen Hinweis darauf, dass die Grünschnittannahmestelle geschlossen sei, schimpfte eine Frau aus Weil am Rhein am späten Nachmittag am Redaktionstelefon und fügte hinzu: „Diesen Weg nach Haltingen hätte ich mir sparen können, wenn die Schließung mitgeteilt worden wäre.“ Übrigens: Der Recyclinghof in Märkt ist am kommenden Samstag, 7. Januar, geschlossen.