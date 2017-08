Weil am Rhein Veranstaltungen und eine Online-Befragung

Nachrichten-Ticker

21:56 Terror in Spanien: Attentäter hatten Verbindungen ins Ausland

Barcelona - Nach den Anschlägen von Barcelona haben sich die Hinweise auf enge Beziehungen der Terrorzelle ins Ausland verdichtet. In den Trümmern des Hauses der Gruppe im Ort Alcanar entdeckte die Polizei unter anderem mehrere Flugtickets, wie Medien unter Berufung auf Ermittlerkreise berichteten. Das Haus, in dem die Zelle ihre Taten geplant haben soll, war am vorigen Mittwoch kurz vor den Anschlägen explodiert. Die Flugscheine seien unter anderem nach Brüssel auf den Namen des Imams Abdelbaki Es Satty ausgestellt. Der Imam gilt als Kopf der Terrorzelle. Er starb bei der Explosion.

21:52 Popkonzert in Rotterdam wegen Terrordrohung abgesagt

Rotterdam - Wegen einer Terrordrohung ist in Rotterdam am Abend ein Popkonzert abgesagt worden. Die Polizei riegelten das Gebäude ab, in dem die US-amerikanische Band Allah-Las vor rund 1000 Zuschauern auftreten sollte. Die vorliegenden Hinweise seien Grund genug für die Absage der Veranstaltung gewesen, sagte ein Polizeisprecher, ohne Einzelheiten zu nennen. Im Interesse der Sicherheit gehe man kein Risiko ein. Als die Absage bekanntgemacht wurde, waren erst wenige Konzertbesucher vor Ort.

21:50 Ermittlungsverfahren nach Todesfahrt in Marseille

Marseille - Frankreichs Justiz hat ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann eingeleitet, der am Montag mit einem Transporter in Bushaltestellen in Marseille gefahren ist. Er wird des Mordes und des versuchten Mordes verdächtigt, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete. Der wohl psychisch kranke 35-Jährige war mit dem Fahrzeug in zwei Wartehäuschen gerast, dabei wurde eine Frau getötet und eine weitere Person verletzt. Die Polizei hatte den Transporter kurz nach den Taten gestoppt und den Mann festgenommen.

21:20 Eine Tote und ein schwer verletztes Kind bei Autounfall

Saarwellingen - Bei einem schweren Unfall im saarländischen Saarwellingen ist eine 43 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Ein Kind wurde schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen war ein 26-Jähriger wegen einer medizinischen Notsituation ungebremst auf das Auto, in dem Frau und Kind saßen, aufgefahren. Fünf Menschen erlitten leichte Verletzungen. Um was für einen medizinischen Notfall es sich handelte, ist unklar.

21:18 Rhein-Neckar Löwen gewinnen Handball-Supercup

Stuttgart - Die Rhein-Neckar Löwen haben wie im Vorjahr den Handball-Supercup gewonnen. Der deutsche Meister setzte sich in Stuttgart gegen Pokalsieger THW Kiel nach Siebenmeterwerfen mit 32:30 durch. Beste Werfer der Löwen, die am Sonntag beim TBV Lemgo in die Bundesligasaison starten, waren Nationalspieler Hendrik Pekeler, Andy Schmid, Jerry Tollbring und Alexander Petersson mit je vier Treffern. Für den THW trafen Miha Zarabec und Lukas Nilsson am häufigsten.