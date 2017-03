Weil am Rhein Verkaufsoffener Sonntag findet statt

Von Daniela Buch

Anlässlich der Gewerbeschau am 14. Mai in Haltingen ist auch ein verkaufsoffener Sonntag geplant. Der Ortschaftsrat hat diesem Ansinnen nach Beratung am Donnerstagabend bei einer Gegenstimme grünes Licht gegeben.

Weil am Rhein-Haltingen. Er folgte damit der Auffassung der Stadtverwaltung, die alle Voraussetzungen erfüllt sieht. Wie Ellen Nonnenmacher, Leiterin des Rechts- und Ordnungsamts, informierte, habe es im Zuge der Anhörung keine maßgeblichen Einwendungen gegeben. Die IHK habe das Vorhaben begrüßt. Die katholische Kirche habe sich gewünscht, dass erst nach 12 Uhr mittags mit der Veranstaltung begonnen werde, doch dürften Messen und Ausstellungen nach geltender Gesetzeslage bereits um 11 Uhr beginnen.

Es handle sich um eine echte, klassische Gewerbeschau mit einem tollen Rahmenprogramm, das auch die Kinder berücksichtige, meinte Axel Schiffmann (UFW) und sprach den Veranstaltern ein „Kompliment und herzliches Dankeschön“ für die „super Sache“ aus. Thomas Bayer (Grüne) bekräftigte seine generelle Kritik an Sonntagsveranstaltungen in diesem Rahmen. Mitarbeiter hätten es verdient, wenigstens am Sonntag einen freien Tag zu haben, daher lehne er den Antrag auch konsequent ab.

Von 13 bis 18 Uhr dürfen laut Beschluss die Verkaufsstellen im Gewerbegebiet geöffnet sein. Das Gewerbegebiet wird räumlich durch die Nordwest-Umfahrung, durch die B 3/Freiburger Straße, den Elektraweg und durch die Bahnstrecke der Kandertalbahn begrenzt. Die IG Gewerbeschau hatte in einem Schreiben an die Stadtverwaltung die Festsetzung der Gewerbeschau als Ausstellung beantragt. Die Ausstellung wird von 11 bis 18 Uhr geöffnet sein. Ergänzend wurde beantragt, von 13 bis 18 Uhr einen verkaufsoffenen Sonntag für die im Gewerbegebiet ansässigen Betriebe zuzulassen.

Am Programm der Gewerbeschau beteiligen sich 18 Unternehmen. Nach Angaben der Antragsteller planen nur vier der insgesamt 25 im Gewerbegebiet ansässigen Unternehmen, ihre Verkaufsstellen zu öffnen. Zwölf der Unternehmen haben ohnehin keine Verkaufsstellen, so dass eine Ladenöffnung für sie nicht in Betracht kommt.

Die Veranstalter rechnen mit rund 1000 Besuchern für die Gewerbeschau. Die täglichen Kundenzahlen für die am verkaufsoffenen Sonntag teilnehmenden Geschäfte wurden im Jahresdurchschnitt mit 460 angegeben. In Anbetracht der beteiligten Verkaufsflächen und Öffnungszeiten folgert die Stadtverwaltung in ihrer Beurteilung, dass die Gewerbeschau deutlich im Vordergrund stehe. Es sei davon auszugehen, dass interessierte Besucher sich bereits vor der Ladenöffnung über die Angebote der Gewerbeschau informierten. Diese werde außerdem durch Bewirtung und ein vielseitiges Unterhaltungsprogramm für Erwachsene und Kinder, darunter auch handwerkliche Vorführungen, ergänzt.

Musikalisch umrahmt wird die Gewerbeschau durch ein Frühlingskonzert des Musikvereins Haltingen und des Gesangvereins Haltingen sowie durch Auftritte weiterer Musikgruppen.