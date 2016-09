Weil am Rhein (sif). Wenn die Geschäftswelt am 2. Oktober wieder einen verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr veranstaltet, dann soll er dieses Mal größer ausfallen. Vorsitzender Klaus-Michael Effert kündigte an, dass auch Autohändler sich präsentieren werden. In Gesprächen konnte er erreichen, dass künftig zumindest beim verkaufsoffenen Sonntag im Herbst die Autohändler mit von der Partie sein werden. Dies hat zur Folge, dass der innerstädtische Teil der Hauptstraße von der Schillerstraße bis zur Turmstraße gesperrt sein wird. Beim verkaufsoffenen Sonntag im Frühjahr (2017 am 2. April) wird es dagegen die „kurze Version“ (Effert) geben, nämlich eine Sperrung von der Bühlstraße bis zur Leopoldstraße.