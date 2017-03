Weil am Rhein Verkehrskonzept als Leitfaden

Weil am Rhein (sas). Das Radverkehrskonzept der Stadt Weil am Rhein, das im November 2015 beschlossen wurde, wird von der IG Velo befürwortet. „Wir sehen das als Leitfaden“, erklärte Vorsitzender Jürgen Wiechert. Auch Ideen der Radfahrer hätten Berücksichtigung gefunden, wie Hinweise auf Gefahrenstellen oder Lücken im Radwegenetz. Interessant sei unter anderem, dass der Uferbereich am Rhein wieder zugänglich und befahrbar gemacht werden soll.

Das Konzept dürfe aber nicht auf dem jetzigen Stand verbleiben, sondern müsse an Entwicklungen angepasst werden. Es gelte, Prioritäten zu setzen und in den kommenden Jahren Mittel zur Verfügung zu stellen, lautete Wiecherts Appell an die Stadt. „Das Ziel muss sein, dass noch mehr Leute vom Auto auf das Rad umsteigen“, betonte er. So könne ein deutlich reduziertes Fahrzeugaufkommen erreicht werden.