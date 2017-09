Weil am Rhein Verkohlter Toast: Brandalarm im Pflegeheim

Weil am Rhein. Ein Brandalarm in einem Alten- und Pflegeheim in Weil-Ost führte in der Nacht zum Mittwoch zu einem Polizei- und Feuerwehreinsatz.

Kurz vor 22.30 Uhr ging über Notruf die Mitteilung ein, dass im Pflegeheim die Brandmeldeanlage ausgelöst habe. Eine Streife war wenig später zur Stelle und konnte den akustischen Alarm wahrnehmen. Beschäftigte gaben an, den Grund bisher nicht gefunden zu haben. Kurz darauf traf die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 14 Mann ein und überprüfte das Gebäude.

Währenddessen entdeckte ein Pfleger den Grund der Alarmauslösung. Ein Bewohner hatte noch Lust auf ein Toastbrot verspürt und ein solches in den Toaster gelegt. Allerdings ließ er die Brotscheibe zu lange im Toaster, so dass sie schwarz wurde und verschmorte. Der dabei entstandene Rauch führte daraufhin zur Auslösung des Brandalarms. Die Einsatzkräfte konnten somit wieder abrücken.