Weil am Rhein Verletzter Radler sucht das Weite

Weil am Rhein-Haltingen. Nach einem Unfall am Donnerstagnachmittag im Winzerweg sucht die Polizei einen verletzten Fahrradfahrer. Dieser prallte nach Sachlage in Höhe des Anwesens Nr. 15 gegen ein geparktes Auto und schlug vermutlich mit dem Gesicht auf die Heckscheibe oder auf das Heck auf. Dabei verletzte sich der Radfahrer, wie Blutspuren am Unfallort bezeugten. Am Auto fanden sich entsprechende Unfallspuren.

Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Der Radler entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Einer Zeugin fiel um 17.30 Uhr ein auf dem Gehweg sitzender Fahrradfahrer auf, der sich ein Taschentuch vor Nase und Mund hielt. Er war etwa 40 Jahre alt und hatte dunkle Haare. Bei ihm standen zwei weitere Fahrradfahrer (Mann und Frau, etwa 50 Jahre alt), die ihre Rennräder an einen Gartenzaun gelehnt hatten.

Die Polizei sucht nach den drei Radfahrern und bittet hierzu um Hinweise, Tel. 07621/97 97 0.