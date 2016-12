Weil am Rhein (sif). Nur bedingt mit dem Terroranschlag in Berlin haben die verstärkten Kontrollen der Polizei in den zurückliegenden Tagen zu tun gehabt. „Natürlich sind bei einer erhöhten Gefährdungslage wie dem Anschlag in Berlin auch Polizeibeamte mit Maschinenpistolen zur Eigensicherung bei den Kontrollen dabei“, sagt Polizeisprecher Paul Wißler auf Nachfrage.

Die jüngsten Kontrollen, die in den nächsten Wochen fortgeführt werden und Teil eines polizeilichen Konzepts sind, hängen aber auch mit den gestiegenen Einbruchszahlen zusammen. Denn gerade in der dunklen Jahreszeit kommt es erfahrungsgemäß zu mehr Einbrüchen, die meist in den frühen Abendstunden begangen werden. Deshalb finden die Kontrollen, für die die Autofahrer laut Polizeisprecher Verständnis aufbringen, auch am frühen Abend statt – aber nicht nur.