20:55 Ukraine klagt gegen Russland bei Internationalem Strafgerichtshof

Kiew - Die Ukraine hat beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag Klage gegen Nachbar Russland eingereicht. Die Russische Föderation solle für "verübte Terrorakte und Diskriminierung während ihrer gesetzeswidrigen Aggression gegen die Ukraine" zur Verantwortung gezogen werden, hieß es aus Kiew. Durch Waffenlieferungen und andere Hilfe für die prorussischen Separatisten im Kriegsgebiet Donbass habe Moskau gegen die UN-Konvention gegen die Finanzierung des Terrorismus verstoßen. Russland weist eine Beteiligung am blutigen Krieg in der Ostukraine stets zurück.

20:49 Bundesfinanzminister Schäuble setzt auf freien Handel mit den USA

Berlin - Angesichts der Äußerungen des nächsten US-Präsidenten Donald Trump zu seiner künftigen Politik sieht Finanzminister Wolfgang Schäuble Deutschland und Europa vor großen Herausforderungen. "Dem müssen wir uns stellen", sagte Schäuble dem ZDF-"heute-journal". Von Drohungen mit Schutzzöllen, wie sie Trump in Interviews angedeutet hatte, hält er wenig. Wer auf wirtschaftliches Wachstum setze, müsse auch auf freien Handel setzen. Er verwies auf geltende internationale Vereinbarungen für den Welthandel. Diese würden nicht in Frage gestellt.

19:54 Regierung ruft Neuwahlen für Nordirland aus

Belfast - Die Nordiren müssen wegen eines Streits um ein Energie-Förderprogramm am 2. März ein neues Regionalparlament wählen. Das gab der britische Nordirland-Minister James Brokenshire bekannt. Zuvor war eine Frist zur Beilegung der Regierungskrise abgelaufen. Letzte Vermittlungsversuche der britischen Premierministerin Theresa May per Telefon scheiterten wenige Stunden zuvor. Das alte Parlament soll am 25. Januar zum letzten Mal zusammenkommen und sich dann am Folgetag auflösen. Auslöser der Krise war der Streit über ein misslungenes Förderprogramm für erneuerbare Energien in Heizanlagen.