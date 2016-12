Von Siegfried Feuchter

In Weil am Rhein ist Bewegung. Das zeigen die Herausforderungen, vor denen die Stadt steht, das verrät auch die Investitionssumme von 35 Millionen Euro, die im kommenden Jahr ausgegeben werden soll. Über Schwerpunkte sprach unsere Zeitung mit Oberbürgermeister Wolfgang Dietz im Silvesterinterview.

Wolfgang Dietz, der über die Parteigenzen hinweg große Wertschätzung genießt und bei der Wahlparty als „Glücksfall für die Stadt" bezeichnet wurde, ist am 10. Mai auf seine dritte Amtsperiode als Oberbürgermeister verpflichtet worden. Bei seiner Wiederwahl holte der Jurist 87,5 Prozent der Wählerstimmen. Überraschend hat Klaus Springer, Dauer-OB-Bewerber, der an den unrühmlichen Pegida-Kundgebungen aufgetreten war, einen peinlichen Auftritt bei der Wahlvorstellung hatte und sich zur populistischen AFD bekannte, 12,4 Prozent geholt.

Wer Freude am intensiven Umgang mit Menschen, am Ringen um vertretbare Lösungen, am eigenverantwortlichen Gestalten hat, wer Überraschungen liebt, wer Überstunden nicht als Belastung begreift, sondern den Inhalt der Tätigkeit im Vordergrund sieht, für den bietet der Beruf einen Einblick in die ganze Lebensfülle einer Stadt. Das finde ich immer noch faszinierend und bereichernd. Bedauerlicherweise ist allerdings der Umgangston in unserer Gesellschaft anders geworden, sind verbale, teilweise sogar körperliche Hemmschwellen gegenüber Amtsträgern gefallen.

Die Wohnraumsituation im Dreiländereck ist eine solche fortlaufende Herausforderung. Sie wird durch den konstanten, wirtschaftlich bedingten Zuzug, die aufzunehmenden Flüchtlinge und zwingenden Vorschriften zum Schutz der Natur noch verschärft. Von der Globalisierung profitieren unsere stark exportorientierten Unternehmen und damit die Mitarbeiterschaft über die Arbeitsplätze sehr stark. Die Globalisierung zeigt aber auch in allen Städten Deutschlands das Gesicht von Menschen in Not, die vor Unruheherden fliehen und weiterhin kommen werden, wenn die Konfliktherde nicht eingedämmt werden. Aus Fernsehbildern wurde sozusagen greifbare Alltagswirklichkeit.

„Genügend“ gibt es in der Politik nicht, denn Bedarf und Wünsche wachsen stets mit. Aber wir haben uns angestrengt und strengen uns als Stadt weiter an. In den vergangenen zehn Jahren hat die Städtische Wohnungsbaugesellschaft mehr als 20 Millionen Euro in die Sanierung und den Neubau von Wohnungen investiert.

Das Gebäude an der Danziger Straße zum Beispiel. An Projekten stehen weitere, neue Wohneinheiten an der August-Bauer-Straße an. Die Stadt hat hier kürzlich der WoGe drei Grundstücke im Erbbaurecht überlassen. Nach der aktuellen Planung können dort bis zu 80 neue Wohnungen entstehen. Durch den Bebauungsplan „Hohe Straße“ und die von uns bereits umgesetzten Ausgleichsmaßnahmen haben wir die Voraussetzungen für weiteren Wohnungsbau geschaffen. Wohnungsbau ist kein schneller Prozess. Die gesetzlich vorgeschriebenen Abstimmungsprozesse und behördlichen Auflagen kosten erheblich Zeit und Geld. Und nicht immer stoßen die Konsequenzen gesetzlicher Vorgaben auf Verständnis in der Bevölkerung.

Die rechtsextremen Umtriebe erfüllen mich mit Sorge. Sie zeugen von einer extremen Geschichtsvergessenheit und politischer Wirklichkeitsverweigerung. Wer in einer demokratischen Gesellschaft an einfache Lösungen glaubt, schätzt die Komplexität unseres Zusammenlebens falsch ein. Elternhäuser und Schulen sind in der Bildungsarbeit gefordert. Die politischen Mandatsträger müssen den Wert demokratischer Entscheidungsprozesse und Institutionen betonen und als Vorbilder wirken. Respekt und Toleranz beginnt im Kleinen und beim Tonfall politischer Debatten. Auch die Medien müssen ihre aufklärende Rolle spielen. Politischer Extremismus darf in einer aufgeklärten Gesellschaft keinen Platz entfalten. Ich sehe vor allem die Entwicklung in den sozialen Medien mit großer Sorge. Hier sind schon viele Hemmschwellen gefallen.

Es war richtig und geboten, unsererseits die Sicherheitsinitiative anzustoßen. Sie hat, so berichtet es mir die Polizei, die operative Seite deutlich verbessert. Auch aus der Bevölkerung kamen sehr positive Rückmeldungen. Allerdings empfinde ich es noch immer als unbefriedigend, wie unsere Sondersituation bei der Personalverteilung der Polizei im Land unberücksichtigt bleibt.

Ja, die Situation ist unbefriedigend. Wir haben immerhin zwei Staatsgrenzen, davon eine EU-Außengrenze, leben im Umfeld einer attraktiven Großstadt und mitten in einem europäischen Verkehrsknoten. Das zieht mehr Licht und Schatten an als andernorts.

Noch arbeitet der Investor an den Plänen und hat sein Verständnis für das umschriebene Ansinnen öffentlich bekundet. Ich halte viel davon, erst dann eine abschließende Meinung zu formulieren, wenn die Planung auch wirklich beurteilt werden kann. Die Anbindung an die Innenstadt war ein wichtiger Bestandteil des seinerzeitigen Wettbewerbs und wird von uns in jedem Fall eingefordert.

Die Stadtverwaltung hatte als Baurechtsbehörde über ein Baugesuch auf einem privaten Grundstück zu entscheiden. Das geschieht nicht nach Gutdünken, sondern nach den Regeln des deutschen Baurechts. Hier gibt es Rechtsansprüche. Unser Versuch, über ein Vorkaufsrecht für ein benachbartes Grundstück mehr Gestaltungsmöglichkeiten zu bekommen, gelang aus Rechtsgründen nur bedingt. Wenigstens konnten wir eine Wegeverbindung zwischen Freiburger Straße und dem Bahnhof vereinbaren. Es war zudem der ausdrückliche und nachvollziehbare Wunsch des Haltinger Ortschaftsrates, den Markt für eine ortsnahe Versorgung an dieser Stelle zu haben und nicht am Ortsrand.

Das kann man leider nicht ausschließen.

Wir haben den Wunsch auf Zuschuss des Schweizer Bundes angemeldet. Wir sind angesichts von allein schon mehr als 4500 täglichen Arbeitseinpendlern aus Weil am Rhein nach Basel überzeugt, dass die Tramverlängerung für die gesamte Region eine Verkehrsentlastung bringen kann. Unsere Pläne stehen auch in der Basler Logik, den Autoverkehr aus der Stadt herauszuhalten. Insoweit wäre eine Förderung auch sehr im Basler und Schweizer Interesse. Beim Land hoffe ich darauf, dass dem politischen Betonen des ÖPNV auch die Mittel folgen. Es wäre der beste Beweis, dass man seine politischen Ziele ernst meint.

Mit der Verlängerung kann die gesamte Kernstadt mit rund 15 000 Einwohnern an das Tramnetz angebunden werden. Sie eröffnet Zugang zu einem hoch attraktiven Nahverkehrsmittel auf einer zentralen Achse der Stadt. Wir könnten zudem die Linienführung bei den Bussen verändern und damit auch für andere Teile der Stadt attraktiver gestalten.

Jeder Verkehrsteilnehmer muss ertragen, dass auch andere Menschen das Recht auf Mobilität haben. Es bleibt stadtplanerisch die Chance zum Umlenken von Individualverkehr auf die Vorrangstraßen, als da sind die A 5 und die A 98, die B 317 (Zollfreie Straße), die B 3 beziehungsweise die künftige Nordwestumfahrung, die B 532 (Palmrainzubringer) und die zu- und abführenden Verbindungsstraßen. Herr Erster Bürgermeister Huber und das Stadtplanungsamt arbeiten hier konstant an Verbesserungen. Sehr ärgerlich ist für mich, dass uns das Regierungspräsidium Freiburg und das Landesverkehrsministerium beim Thema Bahndurchstich im Stich gelassen haben.

Sie sind im März zum dritten Mal in Ihrer Heimatstadt zum Oberbürgermeister gewählt worden. Ist Bürgermeister noch ein Traumjob?

In Ihrem Brief an die Auslandsweiler sprachen Sie von zunehmenden Herausforderungen für die Stadt und davon, dass das weltpolitische Geschehen sowie die vielfältigen Stimmungen innerhalb der Gesellschaft auch auf den Alltag in Weil am Rhein abfärben würden. Welche Herausforderungen haben Sie dabei im Blick?

Wohnungen sind Mangelware. Tut die Stadt respektive deren Tochter WoGe denn genügend, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen?

Wo zum Beispiel?

Nicht nur, aber vor allem in Friedlingen gibt es eine rechte Szene, wie schon die Pegida-Kundgebungen vor mehr als einem Jahr und die vom Gericht erlassenen Annäherungsverbote gegenüber einer bedrohten Familie deutlich gemacht haben. Was kann die Stadt gegen diese Entwicklung tun?

Wie beurteilen Sie die von Ihnen vor zwei Jahren angestoßene Sicherheitsinitiative, um die grenzüberschreitende Kriminalität einzudämmen?

Sie spielen auf die Personalengpässe im Polizeirevier an.

Kommen wir zur Stadtentwicklung. Weil am Rhein tut sich, strukturell bedingt, schwer bei der Entwicklung eines Stadtzentrums. Weil-aktiv ist alles andere als zufrieden mit den vorgestellten Plänen für die Dreiländergalerie und vermisst wie schon damals bei der Einkauf-Insel die Öffnung zur Innenstadt. Teilen Sie diese Bedenken?

Kritik gibt es auch an der Entwicklung der Ortsmitte in Haltingen. Gehört ein großer Lebensmittelmarkt mit oberirdischen Parkplätzen mitten in einen Ort? Hätte man diesen nicht am Ortsrand ansiedeln können?

Zahlreiche Bürger befürchten, dass sich die ohnehin schon angespannte Verkehrssituation noch verschärfen wird.

Apropos Verkehr: Wie beurteilen Sie die Chancen für eine Tramverlängerung?

Würde denn eine verlängerte Tramlinie zur Lösung der innerstädtischen Verkehrsprobleme beitragen?

Es dürfte aber in der flächenarmen Grenzstadt mit seinen international bedeutenden Verkehrsachsen kaum Lösungsmöglichkeiten geben, den Durchgangsverkehr aus der Stadt herauszuhalten?