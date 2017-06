Weil am Rhein Vertraute Perspektiven hinterfragt

Von Dorothee Philipp

Die Stiftung der Sparkasse Markgräflerland zur Förderung von Kunst und Kultur hat mit ihrem Kunstwettbewerb 2017 wieder junge Nachwuchstalente eingeladen, sich mit ihren Arbeiten zu präsentieren. Eine Fachjury um Felizitas Diering, Kunstsachverständige der Stiftung, hat jetzt die Preise für die besten Arbeiten vergeben.

Weil am Rhein/Müllheim. „Von klein bis groß“ hätten sich rund 50 Teilnehmer auf die Ausschreibung gemeldet, berichtete Sparkassendirektor Ulrich Feuerstein. Das Thema war in diesem Jahr besonders anspruchsvoll: „Fremd vertraut“ sollte die Teilnehmer anregen, ihre persönlichen Erfahrungen mit dieser zutiefst menschlichen Thematik in ihre Arbeiten einfließen zu lassen. „Ein sensibles und schwieriges Thema“, meinte Feuerstein, aber eines, das viel mit der Welt zu tun habe, in der wir gerade leben.

Das Gefühl von Heimat sei nur möglich, wenn es die Fremde gebe, erläuterte Diering, die Hintergründe der Themenwahl. Es gehe dabei auch um das Hinterfragen vertrauter Perspektiven. Interessant war, welche Lösungen die Kindergärten dafür gefunden hatten.

In dieser Kategorie erhielt der Haltinger Kindergarten Kirschenstraße den ersten Preis mit einem Mobile, an dem lauter Papierwürfel hängen. Die sechs Seiten der jeweiligen Würfel sind mit kleinen Bildern beklebt, die die Kinder gemalt haben: jeweils drei mit Motiven, die ihnen vertraut und mit drei, die ihnen fremd oder unheimlich sind. Viele Teddybären waren dabei, aber auch Spinnen, Lieblingsspielzeuge oder Gewitterszenen. Die Kinder hatten sich zuvor mit Rate- und Fühlspielen in die Thematik vertieft, erläuterte Kindergartenleiterin Barbara Wössner. Der katholische Kindergarten Müllheim erhielt für ein Bollenhuthaus, aus dem auch Musik kommt, den zweiten Preis.

In der zweiten Kategorie „Kinder und Jugendliche, sechs bis acht Jahre“ holte Vivienne Geith aus „Weil am Rhein den ersten Preis. Gulistan Alo aus Syrien, die jetzt in Efringen-Kirchen wohnt, hatte zum ersten Mal in ihrem Leben mit Wasserfarben gemalt und mit ihren farbenfrohen Bildern die Jury sofort vom zweiten Preis überzeugt. Ein weiterer zweiter Preis ging an Marielle Voges aus Müllheim für ein bezauberndes Aquarell von blühenden Bäumen.

Feuerstein bedauerte im Gespräch mit unserer Zeitung, dass für die nächsten drei Kategorien Kinder und Jugendliche keine Preise vergeben werden konnten. Die Neun- bis Achtzehnjährigen seien schulisch und anderweitig so stark vereinnahmt, dass eine ernsthafte Teilnahme an einem solchen Wettbewerb häufig nicht in Frage komme. Das spüre man übrigens auch bei der Altersverteilung im jährlichen Musikwettbewerb im Spätherbst, den die Stiftung ausrichtet.

Beachtliche Arbeiten hatten auch die jungen Erwachsenen eingereicht. Die Qualität sei so hoch gewesen, dass sich die Jury entschloss, zwei erste Preise zu vergeben, erläuterte Diering. Sie gingen an Sina Nann aus Schliengen und Johanna Schneider aus Weil am Rhein. Den dritten Preis erhielt Tina Kienle aus Efringen-Kirchen. Valentin Mauser aus Müllheim wurde für seine an das „Abendmahl“ von Leonardo da Vinci angelehnte Fotoarbeit mit Komparsen aus der Region mit einem Anerkennungspreis bedacht.

Alle Preisträger erhielten einen Umschlag mit einem je nach Preis gestaffelten Geldbetrag. Feuerstein ermutigte den Nachwuchs an der Kunst festzuhalten. Unter ihnen seien sicher auch späterer Kandidaten für den Markgräfler Kunstpreis, eine überregional angesehene Auszeichnung, die von der Sparkassen-Stiftung vergeben wird.

Kategorie A, ab 19 Jahre:

1. Preis Sina Nann (Schliengen); 1. Preis Johanna Schneider (Weil am Rhein); 3. Preis Tina Kienle (Efringen-Kirchen); Anerkennungspreis Valentin Mauser (Müllheim)

Kategorie B, Kinder sechs bis acht Jahre:

1. Preis Vivienne Geith (Weil am Rhein); 2. Preis Gulistan Alo (Efringen-Kirchen); 2. Preis Marielle Voges (Müllheim)

Kategorie C Kindergärten:

1. Preis Kindergarten Kirschenstraße (Weil am Rhein-Haltingen); 2.Preis Katholischer Kindergarten Müllheim;

3. Preis Kindergarten Kirchgasse (Müllheim); 3. Preis Kindergarten Bamlach