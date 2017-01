Ein starkes Duo an der Spitze der IG Weiler Straßenfasnacht bilden die beiden Vorsitzenden Uwe Wissler und Markus Pittorf. Bei beiden verlief das Interesse an der Fasnacht völlig verschieden, doch heute gehen sie im Gleichschritt mit dem Ziel, dem Publikum eine großartige Straßenfasnacht zu bieten.

Weil am Rhein. Markus Pittorf kam durch den älteren Bruder zur damaligen Räbschlurbi-Clique. Sein Ziel war immer die Guggemusik. Bei den Notehoblern fing er an, spielte nach der Bundeswehr zehn Jahre lang bei den Zinke Waggis die Pauke, wechselte dann wieder zu den Notehoblern und fungierte bis 2007 als Vorstand. Ab 2005 vertrat Pittorf die Guggenmusiken als Beisitzer bei der IG.

Als Hansdieter Bauer 2008 sein Vorstandsamt abgab übernahm Pittorf diese Aufgabe. Obwohl er sich das früher nicht vorstellen konnte fand er Freude am Mikrofon und moderierte gekonnt das Monsterkonzert. Zudem obliegt ihm die nicht ganz einfache Verzollung der in der Schweiz gefertigten Fasnachtsplaketten und die Konfettibestellung. Beruflich musste Pittorf 2015 kürzer treten, doch er konnte sich auf seinen bisherigen Vize verlassen. Beide tauschten die Positionen und arbeiten als eingespieltes Duo weiter.

Wissler kam zur Fasnacht, weil er als Radio- und Fernsehtechniker-Lehrling 1987 von Erich Hinze zur Alti-Fabriknäscht-Clique geschickt wurde, verantwortlich für die Tonanlage bei der Jahresfeier im Kirchensaal. Zehn Jahre später wurde Wissler Mitglied, gleich Kassierer und später Vorsitzender. Außerdem half der Fasnächtler beim Wagenbau und ging mit auf Schnitzelbangg-Tour. Nach dem Generationenwechsel in der Clique trat er kürzer, engagierte sich aber weiter bei der IG Straßenfasnacht als Beisitzer. 2012 übernahm er das Amt des zweiten Vorsitzenden.

Arbeit nur im Team schaffbar

Beide betonen immer wieder, wenn sie auch Koordinatoren sind, die ganze Aufgabe ist nur in einem verlässlichen Team zu stemmen. Sind alle notwendigen und langwierigen Vorarbeiten für die verschiedenen Veranstaltungen der Straßenfasnacht abgeschlossen, gibt es nach dem Aschermittwoch, wenn die Burefasnacht beginnt, Arbeit rund um die Uhr für die beiden.

Dabei spielen aber immer auch die finanziellen Zwänge eine Rolle, denn bei der IG handelt es sich nicht um eine Firma, die in die Insolvenz geschickt werden kann. Auch eingespielte Vorgänge müssen ständig überprüft und korrigiert werden. In der Nacht vor dem Umzug ist der Kopf so leer, dass an erholsamen Schlaf nicht mehr zu denken ist. Doch ab 8 Uhr stehen die beiden wieder auf der Straße. Vom Narrendorf auf dem Lindenplatz, über den Rathausplatz bis zum LGS-Parkplatz sind sie unterwegs – mit dem ständig klingelnden Handy am Ohr.

Zum ersten Mal etwas durchatmen können sie, wenn wie bisher um 18 Uhr gemeldet wird: „Größtenteils ist alles gut gelaufen.“ Beide habe große Freude an ihren Ehrenämtern und haben in ihrer Amtszeit einiges bewegt. Sie bedauern es jedoch, dass sie durch die viele Arbeit keine Zeit haben, selbst an eine Veranstaltung zu gehen oder oft neue Ideen nicht umsetzen können.

Nachdenklich und verärgert sind beide wenn ihre Arbeit von Leuten kritisiert wird, die nicht einmal eine Plakette tragen.

