Weil am Rhein Viel Fußball und Geselligkeit

Die traditionelle Sportwoche des FV Haltingen, die seit über 50 Jahren ausgetragen wird, findet dieses Jahr vom Freitag, 7. Juli, bis Montag, 10. Juli, auf den Vereinsanlagen im Haltinger Rebgarten statt. An diesen Tagen dreht sich (fast) alles um den Ball, wenn Aktiv- und Hobbymannschaften um Sieg und Pokale kämpfen.

Weil am Rhein-Haltingen. Der gesellige Teil kommt bei der Sportwoche auch nicht zu kurz. Als willkommene Abwechslung zu den sportlichen Aktivitäten wird am Samstag, 8. Juli, ab 20 Uhr ein Sommernachtsfest mit Live-Musik veranstaltet. Die Coverband „Amadeos“ spielt ab 20 Uhr zum Tanz auf. An der Bar ist von 21 bis 22 Uhr Happy Hour angesagt. Der Eintritt hierzu ist frei.

Zum Auftakt der Sportwoche kommt es am Freitag zum großen Firmenturnier, das in dieser Form bereits zum 20. Mal ausgetragen wird. Ab 17 Uhr spielen elf Teams, unter anderem auch aus der Schweiz, in zwei Gruppen um den Einzug in das Finale, das dann kurz nach 20 Uhr angepfiffen wird. 2016 siegte im Endspiel das Team der Firma Lofo gegen Endress+Hauser France. Die Firmen nehmen dies gerne zum Anlass, sportliche und gesellige Aktivitäten miteinander zu verbinden.

Am Samstag steigt erstmals ein Dreiländerturnier. Aus Frankreich nehmen die Mannschaften aus Village Neuf und Hüningen teil; der FC Kandern und der FV Haltingen komplettieren das Teilnehmerfeld. Die Spiele beginnen ab 14 Uhr mit der Partie Village-Neuf gegen den FV Haltingen. Gespielt wird jeweils zwei mal 20 Minuten auf Großfeld. Ab 20 Uhr geht es dann mit dem Sommernachtsfest in den gemütlichen Teil über.

Der Sonntag gehört den Grümpelteams. Zwölf Mannschaften kämpfen ab 11.30 Uhr um Sieg und Platzierungen. Titelverteidiger ist das Team West-Ham Weil, das im vergangenen Jahr im Endspiel mit 3:0 gegen das Team Monkey Safari gewonnen hatte. Bei der Siegerehrung um 17.30 Uhr erhält jede teilnehmende Gruppe einen Preis.

Als alljährlicher sportlicher Höhepunkt spielen am Montag die Teams aus dem Oberdorf und Unterdorf um den Ortspokal. Der Anpfiff hierzu ist um 19 Uhr. Die Elf aus dem Oberdorf will den Erfolg aus dem vergangenen Jahr wiederholen, nachdem in den Jahren 2012 bis 2015 jeweils das Unterdorf die Nase vorne hatte.

An allen Veranstaltungstagen ist im und rund um das Festzelt bestens für Bewirtung gesorgt –­ einschließlich Barbetrieb am Abend.