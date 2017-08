Weil am Rhein Viel Spaß für die gesamte Familie

Von Joachim Pinkawa

Das Laguna-Badeland in Weil am Rhein veranstaltete am Samstag eine Poolparty für die ganze Familie. Wegen des Wetters war die Party im Laguna statt im Freibad.

Weil am Rhein. Seit seiner mit großem Aufwand durchgeführten Modernisierung und Neugestaltung hat das Erlebnisbad deutlich an Attraktivität gewonnen. Es bietet mit seinen fünf Wellen-, Sport-, Erlebnis-, Kinderplansch- und Ganzjahresaußenbecken, Wildwasserbahn und Rutschen sowie Saunalandschaft ein breites Angebot für alle Badespaß-Liebhaber jeden Alters.

Zu den beliebten Veranstaltungen im Laguna gehört auch die „Poolparty“. Bei spannenden Wettbewerben und lustigen Spielen, für die die Spaßagentur „H²O Fun Events“ zuständig war, wurde für gute Laune und Stimmung gesorgt. Bei dem Sommer-Familienfest gab es den ganzen Tag über auch fetzige Musik. Ein paar hundert Besucher des Badelandes kamen von 12 bis 17 Uhr in den Genuss des Spaßes im und außerhalb des Wassers.

Auf der Piraten-Hüpfburg am Becken draußen konnten sich die Kinder austoben, während im Innern sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene eine „Schwammschlacht“ lieferten, Musik und Tanz genossen oder sich auf dem 17 Meter langen „Aquatrack“ versuchten.

Der „Aquatrack“, ein Parcours aus verschiedenen schwimmenden Modulen, stellte nicht nur die Geschicklichkeit und das Gleichgewichtsgefühl der Badegäste auf die Probe, sondern auch die Stärke und Koordinationsfähigkeit, insbesondere mit seinem „Kletterberg“ am Ende. Er erfreute sich besonderer Beliebtheit bei den Wettkampfspielen. Spaß boten ebenfalls das Stehpaddeln auf einem Surfboard und das „Schwaben-Derby“.

Das mitreißende Animationsprogramm in Kombination mit spannenden Spielen im Wasser und am Beckenrand, untermalt von aktueller Musik und mit professioneller Moderation begleitet, bot am Samstag im Laguna einen ereignisreichen Tag für die ganze Familie.