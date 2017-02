Weil am Rhein (mcf). Sowohl das Freiburger als auch das Basler Planungsbüro wollen erhaltenswerte Bäume stehen lassen. Dass Faktorgruen „bestehende Strukturen achten und aufnehmen“ will, erklärte Martin Schedlbauer, der von einem sehr schönen Baumbestand sprach, sodass dieser im Bereich der Colmarer Straße auch den Abschluss des Parks in eine Richtung sein soll. Zugleich soll die Einsehbarkeit gut sein, in der Nacht wird zudem auf die passende Beleuchtung gesetzt.

„Die Strukturen erhalten“ will auch Massimo Fontana beim Baumbestand, wobei teileise ausgelichtet werden soll. Vom Ufer zur Colmarer Straße hin soll der Bewuchs dichter sein. Auf Lichtstelen an Kreuzungspunkten und einer Lichtwirkung im Raum, also keine Blendwirkung, setzen die Basler bei der Beleuchtung. Das Sicherheitsgefühl sei so gegeben.

n Beide Pläne zum Rheinpark sind im Foyer des Rathauses ausgestellt.