Weil am Rhein. Bei den internationalen Wandertagen im französischen Bantzenheim hat der Wanderclub am Wochenende den sechsten Platz geholt und erhielt dafür einen Pokal.

Nach dem ersten Platz in Hegenheim am ersten Januar-Wochenende ist dies der zweite Gruppenpreis in diesem Jahr. Tasja Haselwander, eine treue und junge Wanderin, die den Verein mit ihrer Mutter und Geschwistern seit Jahren unterstützt, nahm den Pokal in Empfang.

Obwohl die Mitglieder des Wanderclubs aus Altersgründen immer weniger unterwegs sind, überrascht es doch immer wieder, dass der Verein fast immer unter den ersten zehn größten Teilnehmergruppen landet, freuen sich die Weiler. „Dies ist nur durch die Unterstützung der vielen Gastwanderer möglich“, betont Thomas Gießler. Zugleich hofft er auf das kommende Wochenende am Wandertag in Wollbach genauso. „Auch hier sind wir auf Unterstützung von aussen angewiesen.“

u wanderclub-weil.repage.de