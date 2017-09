Weil am Rhein Vielfältig engagiert

Aktiv und engagiert brachte und bringt sich heute noch Christel Stauß, die heute ihren 75. Geburtstag feiert, im gesellschaftlichen und sozialen Leben der Stadt Weil am Rhein ein.

Weil am Rhein (sc). In Zell im Wiesental ist sie geboren, wo sie mit zwei Geschwistern aufwuchs und die Schule besuchte. Nach dem Schulabschluss verbrachte Christel Stauß ein Jahr in einem Internat in Frankreich, um die französische Sprache zu lernen.

Wieder daheim absolvierte sie eine Lehre zum Industriekaufmann bei der Firma Pleuco (heute Mahle), einem Autozubehör-Lieferbetrieb in Zell. Es folgte ein Jahr, in dem sie in der Schweiz tätig war, danach war sie im Hauptgeschäft der Firma Radio Mayer angestellt. Ihren Mann Günther, den sie bereits aus der Schule kannte, heiratete die Jubilarin 1971. Die Mutter zweier Töchter zog mit der Familie nach Weil, da der Ehemann bei der Firma Lonza arbeitete.

Begonnen hat ihre öffentliche Karriere damit, dass sie im Pfarrbüro des katholischen Pfarramts St. Peter und Paul tätig wurde. Dort war sie für alle schriftlichen Arbeiten, für das Drucken des Gemeindeblatts und für die Führung der Standesbücher zuständig. „Ich bin in die Politik hineingerutscht“, sagt Stauß. Durch das Engagement in der Wählerinitiative des ehemaligen Oberbürgermeisters Peter Willmann kam die Jubilarin zur CDU und 1989 kandidierte sie für den Gemeinderat.

Christel Stauß war Mitglied des Laguna-Aufsichtsrats und wirkte während ihrer Zeit als Gemeinderätin in vielen Verbänden und Ausschüssen mit. Höhepunkt aus der Zeit als Gemeinderätin seien die Entscheidung für den Steg nach Hüningen und trotz Widerständen aus der eigenen Fraktion, der Bau der Tramverbindung in die Schweiz gewesen.

Heute trägt Christel Stauß als Vorsitzende der Altstadträte zum Zusammenhalt und zum Miteinander der Ehemaligen bei, in dem sie den monatlichen Stammtisch und Ausflüge organisiert. Daneben sang sie im Chor 75 bis zu dessen Auflösung mit. Im Vorstand war sie zudem viele Jahre im Einsatz. Auch beim Kulturring, bei dem sie zu den Gründungsmitgliedern gehört, war sie viele Jahre aktiv. Ebenfalls als Gründungsmitglied gehört Christel Stauß seit 25 Jahren dem Verein „Hilfe für Wohnsitzlose“, der die Wärmestube in Friedlingen betreibt, an.

Seit mehr als 30 Jahren trägt Christel Stauß, heute als Hauptorganisatorin, außerdem dazu bei, dass die Altennachmittage gelungen und abwechslungsreich gestaltet sind. Und wer aus Zell kommt, ist selbstredend ein Fasnachtsnarr. Da lag es für Christel Stauß nahe, die Narrenzunft Wiler Zipfel mit ins Boot zu nehmen. Seit 25 Jahren trägt die Narrenzunft bei der Eröffnung des Seniorensommers erfolgreich zum Programm bei. Die Jubilarin wurde von der NZ mit dem Fuchsorden geehrt.

Reisen nach England oder Städtereisen mit der VHS nach Wien, Prag und Dresden sind ihr in schöner Erinnerung. Heute pflegt die Jubilarin gerne ihre Hobbys, Favorit ist hier das Lesen von Donna-Leon-Krimis. Aber auch das Lösen von Kreuzworträtseln ist eine Leidenschaft der Seniorin.

Geehrt wurde sie im Jahr 2000 mit der Landesehrennadel des Landes Baden-Württemberg und 2010 mit dem Bundesverdienstkreuz. „Dass ich das alles leisten konnte, daran hat sich mein Mann Günther verdient gemacht“, sagt Christel Stauß. Er habe sie stets unterstützt und ihr den Rücken frei gehalten. Mit der Familie, zu der zwei Enkel gehören, und Freunden wird das Jubelfest gefeiert.