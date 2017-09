Weil am Rhein Vielfältige Ausbildungszweige

Für zwölf junge Menschen hat am Freitag mit dem Beginn ihrer Ausbildung bei der Stadtverwaltung Weil am Rhein ein neuer Lebensabschnitt begonnen.

Weil am Rhein. Von nun an sollen viele praktische Erfahrungen, neue Aufgabengebiete und der direkte Kontakt mit Bürgern den Erfahrungsschatz der Jugendlichen bereichern. Auch die Schulbank darf während dieser Zeit nicht aus den Augen verloren werden; handelt es sich doch bei allen um duale Ausbildungsberufe.

In den vielfältigen Ausbildungszweigen kommen die jungen Menschen zum Einsatz als Verwaltungsfachangestellte, als Bauzeichnerin, Fachrichtung Architektur beim Amt für Gebäudemanagement und Umweltschutz, als Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek bei der Stadtbibliothek sowie in den städtischen Kindertagesstätten als Erzieher.

Insgesamt bildet die Stadtverwaltung 32 Jugendliche in den unterschiedlichen Stadien ihres Ausbildungsverlaufs aus. Der größte Ausbildungsbereich bildet die Verwaltung mit insgesamt zehn Auszubildenden, gefolgt von den städtischen Kindertageseinrichtungen, in denen neun Auszubildende sowie mehrere Praktikanten zur Erzieherin beziehungsweise zum Erzieher ausgebildet werden.

Im Rahmen von Einführungstagen werden die Auszubildenden auf ihr künftiges Berufsleben vorbereitet, und es wird ihnen die Stadtverwaltung näher vorgestellt, heißt es in einer Mitteilung.

Wer sich im Hinblick auf das nächste Jahr über die genauen Inhalte der einzelnen Berufsrichtungen informieren will, kann dies am 23. September bei der Ausbildungsbörse, der größten Börse in der Region, in der Realschule Dreiländereck und im Oberrhein-Gymnasium in Weil am Rhein machen. Von 9 bis 13 Uhr geben Fachleute und Azubis Informationen zu mehr als 250 Ausbildungsberufen in der Region. Auch im Internet kann man unter www.weil-am-rhein.de/ausbildung die Anforderungen der Ausbildungsangebote bei der Stadt nachlesen.