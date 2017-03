Weil am Rhein Vier Millionen Ausleihen

Weil am Rhein. Bibliotheksleiterin Ellen Benz erwartete in diesen Tagen die viermillionste Ausleihe in der Stadtbibliothek, seit diese im November 1994 in der ehemaligen Kirche St. Peter und Paul eröffnet wurde.

Ganz überrascht war dann die 79-jährige Leserin Regina Pacha, als Benz ihr zur 4 000 000. Ausleihe gratulierte. Als kleine Aufmerksamkeit erhielt die langjährige Leserin unter anderem einen Gutschein für eine Jahresgebühr der Stadtbibliothek. Pacha leiht seit der Wiedereröffnung der Stadtbibliothek in der säkularisierten Kirche aus und schätzt das breite Angebot an Medien, vor allem auch bei den Musik-CDs.

Da sie sich im Lutherjahr über den Reformator Martin Luther informieren will, hat sie zwei entsprechende Biografien ausgeliehen, außerdem Krimis und weitere Bücher.