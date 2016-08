Weil am Rhein (sif). Erstmals veranstaltet das Vitra Design Museum am Sonntag, 11. September, von 10 bis 18 Uhr einen Familientag auf dem Campus. Was es damit auf sich hat, wollte Siegfried Feuchter von Sarah Kingston wissen.

Das ist der erste Familientag, zu dem das Vitra Design Museum einlädt. Was verbinden Sie damit?

Wir hatten zum 25-jährigen Bestehen des Museums einen Tag der offenen Tür veranstaltet. Doch beim Familientag sind unsere Zielgruppe, wie der Name schon sagt, in erster Linie Familien. Für die haben wir in der Vergangenheit relativ wenig getan, das soll sich nun ändern. Wir wollen verstärkt das regionale Publikum ansprechen und zeigen, was der Vitra Campus alles zu bieten hat.

Konzentriert sich dieser Aktionstag allein auf das Museum?

Nein, wir beziehen den gesamten Vitra-Campus mit ein. Familien sollen den Campus mit seiner herausragenden Architektur, die Ausstellungen und eine der größten Möbelsammlungen entdecken. Es wird dabei auch Programmpunkte in Französisch geben, weil wir mit diesem Tag Menschen aus der gesamten Dreiland-Region ansprechen. Außerdem gibt es auch vielfältige Unterhaltung für Groß und Klein. Schon in den zurückliegenden zwei Jahren haben wir unser Angebot verstärkt auf Familien ausgerichtet. Beispielsweise gab es extra Führungen für Kinder und zu den Ausstellungen begleitende Texte für Kinder.

Wie ist die Resonanz auf diese speziellen Angebote?

Positiv. Sowohl die Kinderführungen als auch die Hefte werden gut angenommen. Wir wollen die Angebote weiter intensivieren, damit Eltern mit ihren Kindern zusammen den Campus und die Ausstellungen besuchen.

Mit wie vielen Besuchern rechnen Sie am Familientag?

Mehr als 1000 Leute aus er Region erwarten wir schon. Wir hoffen, dass viel los sein wird. Natürlich sind auch Leute ohne Kinder herzlich willkommen.

Der Eintritt kostet neun Euro für Erwachsene. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sind aber frei.

In dem Eintrittspreis von neun Euro für Erwachsene sind sämtliche Eintritte in die Ausstellungen enthalten. Auch das Schaudepot kann besichtigt werden, ebenso können alle Aktivitäten mitgemacht und an den Workshops teilgenommen werden. Man bekommt also eine Menge geboten für das Geld.

Und was bietet Vitra alles am 11. September?

Wir haben ein vielseitiges Programm vorbereitet. Es gibt stündlich Familienführungen durch das Vitra Design Museum und die aktuelle Ausstellung Alexander Girard – auf deutsch und französisch. Es gibt Lesungen des Kinderbuchs „Die tollkühnen Stühle“ von Rolf Fehlbaum, ein Architekturspiel über den Campus, eine Art Schatzsuche, eine 3D-Druck-Präsentation, bei der man einen 3D-Drucker live erleben kann, weitere Mitmach-Aktionen, sowie Essens- und Getränkeangebote für Familien.