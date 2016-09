Ursprünglich für den 24. September geplant, hat das Kulturamt die Jubiläumsfeier zum 25-jährigen Bestehen des Kulturzentrums Kesselhaus wegen der anstehenden politischen Großkundgebungen nun auf das Wochenende 15. und 16. Oktober verschoben. Von Jasmin Soltani Weil am Rhein. Kulturamtsleiter Tonio Paßlick musste deshalb eine Reihe bereits geschlossener Verträge mit Künstlern neu verhandeln, weshalb das Programm noch nicht 100-prozentig steht, wie er bei der Hauptversammlung des Vereins Kulturzentrum mitteilte. Fest steht gleichwohl, dass es am Samstag, 15. Oktober, ab 19 Uhr einen Empfang mit Oberbürgermeister Wolfgang Dietz geben wird, bei dem auf die erfolgreiche Geschichte des Kulturzentrums angestoßen werden soll. Anschließend gibt es ein Jubiläumsprogramm mit Musik, Erzählungen und Figurentheater. Am Sonntag, 16. Oktober, ist von 11 bis 18 Uhr ein Familienprogramm angesagt, unter anderem mit dem Dresdner Figurentheater. Die Redhouse Jazzband spielt, es gibt ein orientalisches Tajine, die Künstler-Ateliers, das Textilmuseum und das Kulturcafé haben geöffnet. Für Kinder ist im Kesselhaus viel Platz für Kreativität. Aus Anlass des Jubiläums ist aber auch das Herbst- und Winterprogramm deutlich dichter gestrickt als sonst. Starten wird unter anderem ein neues Projekt unter dem Motto „Weiler Klangräume“, bei dem an zwei Abenden (Freitag, 21., und Samstag, 22. Oktober) Musiker, die in Weil am Rhein wohnen, unterrichten oder musizieren, an ungewöhnlichen Orten auftreten werden. Am Freitag ist die Kesselhaus-Bühne der Ort, an dem es überraschende Begegnungen geben könnte. Am Samstag tritt die Formation „Sedaa“ auf. Bluesnacht-Konzerte Vier Bluesnacht-Konzerte stehen an, so mit der Miller-Anderson-Band (11. Oktober), der Tee Dee Young&Henry Carpaneto Band (8. November), Kirk Fletcher (29. November) und Nico Duportal (6. Dezember). In der Reihe „Bands der Region“ wird ein Konzert mit der Trinat-Band am 1. Oktober angeboten. Des Weiteren gibt es zwei CD-Vorstellungen von Theresa Dold und Rebekka Dold. Ebenso im Programm: eine Lesung mit Helen Liebendörfer über Erasmus von Rotterdam (27. September), ein Vortrag über den Bürgerkrieg in Syrien (13. Oktober) und ein Abend mit Mundart-Autoren aus dem Dreiland, deren Werk beim neuen Dreyland-Dichterweg gewürdigt wird (30. September). Das Repair-Café (29. Oktober), der Flohmarkt für Frauen (5. November), der Kunsthandwerkermarkt (12. und 13. November), Tag der offenen Ateliers (4. Dezember) und grenzenlose Erzählforen runden das umfangreiche Angebot ab.