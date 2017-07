Weil am Rhein Von Büchern zu Medieneinheiten

Die Stadtbibliothek feiert ihren 90. Geburtstag. Während der vergangenen Jahrzehnte hat sich nicht nur der Ort der Unterbringung verändert. Die Einrichtung wandelte sich auch von der reinen Bildungseinrichtung zu einem Ort der Information, Kommunikation und Freizeitgestaltung.

Weil am Rhein. Aus Anlass des 90. Geburtstages steht die quartalsweise erscheinende Bibliothekszeitschrift „Bibulum“ für die Monate Juli bis September ganz unter dem Thema „Geburtstag“. Außerdem bietet die Stadtbibliothek einen Bibliothekswortschlangenwettbewerb an (wir berichteten). Auch verschiedene Veranstaltungen gibt es: Für Kinder wird beispielsweise in diesem Monat aus Anlass des Jubiläums das Bilderbuchkino „Pippilothek“ mit Führung für interessierte Eltern angeboten.

Von den Anfängen

Eröffnet wurde die Bücherei vor 90 Jahren von Engelbert Trimpin, einem pensionierten Oberlehrer der Leopoldschule in deren Räumen, mit rund 600 Büchern. Der Anfangsbestand setzte sich unter anderem aus einer Spende vom „Institut für Volksbildung“ in Berlin und auch aus gestifteten Büchern von Privatpersonen zusammen. Bücher wurden als etwas sehr Kostbares angesehen. Daher war die Ausleihe auf ein großes Buch oder zwei kleine Bücher beschränkt, erklärt Bibliotheksleiterin Ellen Benz.

Nach elf Jahren übernahm die Tochter des Gründers, Mathilde Trimpin, die Leitung und betreute die Bibliothek 40 Jahre bis zu ihrem 79. Lebensjahr. Sie vergrößerte den Buchbestand auf rund 5000 Bände. 1961 wurde die Bibliothek in eine Freihandbibliothek umgewandelt, in der man sich nun auch aufhalten konnte, um etwas nachzuschlagen. 1967 zog die Bibliothek mit fast 5000 Büchern in das „Haus der Volksbildung“. Die Leitung übernahmen zunächst Franz Waschkies und Clemens Kaltwasser, ab 1978 Ruth Heidenreich. Bis zu ihrem Ausscheiden im Dezember 1989 hatte sie den Buchbestand auf mehr als 12 700 Bücher erhöht.

Bibliothek in der Kirche

Die Bibliothek war längst an ihre räumlichen Grenzen gestoßen. Mit der Aufgabe, eine moderne Bibliothek zu schaffen, übernahm die Diplom-Bibliothekarin Ellen Benz im April 1990 als erste Fachkraft die Leitung. Der Medienbestand wurde um CDs, Sprachkurse und Hörbücher erweitert, und die Bestände wurden in der EDV erfasst. Die Bibliothek war bis 1994 auf 103 Quadratmeter mit zum Schluss rund 14 000 Medien untergebracht.

Im November 1990 fasste der Gemeinderat den Beschluss, die Bibliothek in der ehemaligen Kirche der katholischen Gemeinde St. Peter und Paul unterzubringen. Am 17. November 1994 wurde die neue Bibliothek eingeweiht.

Angebot ausgeweitet

Seitdem hat das Team der Stadtbibliothek das Medienangebot erheblich ausgeweitet, viele neue Serviceleistungen eingeführt und eine breite Palette von unterschiedlichen Veranstaltungen durchgeführt wie Lesungen, Kindertheater, Bilderbuchkinos, Büchertauschbörsen sowie Ausstellungen.

2017 stehen in den drei Geschossen auf über 1000 Quadratmetern mehr als 73 000 Medieneinheiten zur Auswahl – neben Büchern auch DVDs, Blu-rays, CDs, CD-ROMs, Nintendo-3DS-Spiele, Nintendo-Wii und die Nintendo-WiiU, Bilderbuchkinos, Karten, Gesellschaftsspiele und Zeitungen und Zeitschriften. In den kommenden Monaten wird zudem ein Nintendo Switch-Bestand aufgebaut.

„Artothek“ zum Testen

Für alle, die zu viele leere Wände in ihrer Wohnung haben, mehr Abwechslung in ihren „Wandschmuck“ bringen wollen oder ein Kunstwerk kaufen und dazu mehrere Kunstwerke sowie ihre Wirkung in ihrer Wohnung „ausprobieren“ möchten: Mit der Artothek der Stadtbibliothek wurde auch die Möglichkeit zur Ausleihe von Original-Kunstwerken geschaffen.

Der Begriff „Artothek“ leitet sich ab von dem englischen Wort „art“, zu deutsch Kunst. Eine Artothek ist also eine Institution, die originale Kunstwerke verleiht. Auch die Weiler Artothek will seit 1998 für Kunst begeistern und zugleich die Vielfalt der regionalen Kunstszene präsentieren, erläutert Benz.

Die Weiler Artothek ist bislang die einzige in Südbaden. Sogar Kunstinteressierte aus Freiburg kommen und nutzen das Weiler Angebot. Die Artothek bietet mehr als 260 originale Kunstwerke von rund 100 Künstlern zur Ausleihe an. Alle Kunstwerke können über die Homepage der Stadtbibliothek in der Rubrik „Artothek“ in einer PDF-Datei angeschaut werden. Über den Online-Katalog können Interessenten dann nachschauen, ob das gewünschte Kunstwerk verfügbar oder entliehen ist und dann gegebenenfalls gegen eine Gebühr von einem Euro vorbestellen.

Neue E-Medien

Die Stadtbibliothek bietet inzwischen auch E-Medien an: Gestartet ist der Verbund „Onleihe Dreiländereck“ im Sommer 2013 mit einem Anfangsbestand von rund 1900 Titeln. Inzwischen stehen im Verbund nun schon weit mehr als 8400 E-Medien – E-Books, E-Audios (Hörbücher) und E-Paper (Zeitungen und Zeitschriften) – zur Auswahl, die auf verschiedenen Geräten wie E-Book-Reader, Smartphones oder Tablets gelesen und gehört werden können.

Blick voraus

Die Stadtbibliothek versteht sich als wichtiger Ort der Leseförderung und als Zentrum für lebenslanges Lernen. Außerdem will sie ein Informationszentrum für alle sein und bietet daher auch Medien in vielen verschiedenen Fremdsprachen. Für Bibliotheksleiterin Ellen Benz bleibt auch der Blick in die Zukunft spannend, stehen Bibliotheken „doch vor der Aufgabe, den Spagat zwischen dem Vermitteln von Büchern und den neuen Medien mit immer schnellerer Informationsvermittlung zu schaffen“.