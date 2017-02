Weil am Rhein. Ein Chor- und Instrumentalkonzert unter der Leitung von Alexandra Nigito mit dem Basler Chor „Balcanto“ und einem Instrumental-Ensemble findet am Sonntag, 19. Februar, um 17 Uhr in der Kirche St. Peter und Paul in Weil am Rhein statt. Das Konzert wird von der katholischen Pfarrgemeinde in Zusammenarbeit mit dem Städtischen Kulturamt veranstaltet.

Das Motto des Konzertes „Contrappunti – Von der Fasnacht zur Fastenzeit“ greift die Spannung des Gegensätzlichen in der Zeit zwischen Fasnacht und Osternacht auf. Seit der Renaissance haben Komponisten die Freuden vor und das Leiden in der Passion kontrapunktisch in Szene gesetzt. So begibt sich der Chor in diese reiche Tradition polyphoner Klangwelten und besingt mit Liedern von überschäumender Freude einerseits und schmerzlichem Leid andererseits das Leben in seiner ganzen Spannbreite.

Im ersten Teil des Konzertes erklingen Mittelalter-Gesänge aus den Carmina Burana (In Taberna), Vokalwerke des 16./17.Jahrhunderts sowie des 20. Jahrhunderts; im zweiten Teil Motetten von Lotti (Cruzifixus), das berühmte Miserere von Allegri und ein Requiem von Puccini.

Außerdem kommen Instrumentalwerke für Violine von Tartini (Teufelstriller-Sonate), Dall’Abaco (Violinsonate g-moll) und ein Orgelwerk von Bossi (Invocazione) an der Metzler-Orgel von St. Peter und Paul zur Aufführung.

Die Ausführenden sind Katia Viel (Violine/Viola), Alexandra Polin (Cello), Catalina Vicens (Percussion) und Magdalena Malec (Orgel). Der Eintritt ist frei (Kollekte)