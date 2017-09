Weil am Rhein Von wegen Kinderkram!

Von Gabriele Hauger

Weil am Rhein. Kinder zuerst! Erstmals schuf das Vitra Design Museum den Jüngsten eine eigene spielerische Plattform: Drei Wochen vor der Eröffnung der großen Eames-Ausstellung im Hauptgebäude (ab 30. September) enterten bereits jetzt am Wochenende die Kleinen das Museum – beziehungsweise die daneben liegende Gallery.

Unter dem Motto „Play Parade“ herrschte dort Gewusel und reger Andrang. Schön zu sehen, wie das Ausstellungs-Konzept zündete. Berührungsängste? Fehlanzeige. Zum Mitmachen und Ausprobieren verlockte die formen- und farbenreiche Rauminstallation, der eine Philosophie der Designer Charles und Ray Eames zugrunde liegt: dass nämlich Spielzeug als Wegbereiter großer Ideen dient.

Das Paar Eames zählt zu den bedeutendsten Designern des 20. Jahrhunderts. Mit ihren Möbeln, Filmen, Büchern, Ausstellungen und Medieninstallationen beeinflussen sie bis heute Gestalter und unsere Alltagskultur. Ihr Name steht für Perfektion und Zeitlosigkeit.

Und das wird in der Kinder-Ausstellung im wahrsten Sinne des Wortes greifbar. Gleich im Eingangsbereich probieren Kinder aller Altersklassen – und auch gerne Erwachsene – verschiedene Kreisel aus: zeitlose, immer noch faszinierende Spielobjekte. In einer Vitrine liegen die Originale. Ein Konzept, das sich durch die ganze Ausstellung zieht: Geschützte Originalobjekte neben Dingen zum Anfassen.

Das Designer-Paar sammelte mit Enthusiasmus Spielzeug, darunter auch zahlreiche Masken. Die wiederum dienten als Vorbild für nachgebaute Tiermasken, die sich Groß und Klein überziehen können und so in einem einer Manege nachempfundenen Rund kreativ austoben können.

Daneben das berühmte „House of Cards“, mit dessen Einzelstücken sich scheinbar unendlich viele Versionen von Türmen, Häusern und Fantasiebauten erstellen lassen. Die Karten sind auf allen Seiten eingeschnitten, sodass sie leicht in alle Richtungen zusammengesteckt werden können. Die erste Version ist das Pattern Deck (Muster-Kartenblatt). Auf jeder Karte ist ein Muster abgebildet, welches die Eames entweder in Büchern und Zeitschriften oder bei Stoffen und Geschenkpapieren fanden. Die zweite Version ist das Picture Deck (Bilder-Kartenblatt), ein kleines Lexikon der Alltagsobjekte mit Fotos der unterschiedlichsten Dinge. Mit nur einem Element und ohne vorgegebene Regeln ist das Kartenhaus das elementarste Spielzeug der Eames. Faszinierend – für jedes Alter.

In der Mitte des Raums „The Toy“, ein Baukastensystem aus Stäben und bunten Flächen, mit dem sich Türme, Flugzeuge oder kleine Zelte zusammenstecken lassen. Aufgebaut sind hier benutzbare Re-Editionen.

Charles und Ray Eames nahmen ihre Arbeit und Forschung an Spielobjekten sehr ernst. Von wegen Kinderkram! Sie waren sich sicher, dass das spielerische Vorgehen als Quelle von Kreativität für Entwürfe dienen kann. Spielzeuge waren für die Eames keine Nebensache. Sondern Objekte des Alltags, genauso wichtig wie Möbel oder andere Gebrauchsgegenstände.

Charles und Ray Eames waren der Auffassung, dass nicht nur Kinder durch Spielen lernen. Sie gestalteten ihre Werke in einem spielerischen Prozess, voller Lust am Probieren und Experimentieren. Kaum ein anderer Gestalter hat seine Projekte, seine Neugier und Freude für die Dinge und Phänomene des Alltags so umfassend mit Fotografien,Filmen und Ausstellungen kommuniziert wie die Eames. Auf zahlreichen Fotografien erscheint ihre gemeinsame Arbeit wie eine unbeschwerte, lustige Inszenierung. Sie waren Designer und Darsteller. Objekte faszinierten sie genauso wie die Welt des Zirkus oder Schauspiels. Und diese Faszination steckt offensichtlich an: Menschen jeden Alters. n Familientag: 1. Oktober, 12 bis 17 Uhr: Das Werk der Eames kann bei Mitmachaktionen, Schatzsuche, besonderen Führungen und Drachensteigen spielerisch entdeckt werden.