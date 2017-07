Weil am Rhein Vorfreude auf „Lörrach singt“

Gut gelaunte Aktive des Rockchors Ötlingen sind am Wochenende nach Breisach gefahren, um sich in der dortigen Jugendherberge intensiv auf die bevorstehenden Termine des Jahres vorzubereiten.

Weil am Rhein. Gestartet wurde am Morgen mit den notwendigen körperlichen und stimmlichen Aufwärmübungen, die der Vize-Dirigent Mathias Elleser leitete. Nach einigen einführenden Worten durch das Vorstandsmitglied Claudia Sperling, die an diesem Wochenende die organisatorischen Fäden in ihren Händen hatte, begann die Arbeit an insgesamt 16 Songs.

Der Dirigent Johannes Henning, der bereits vor knapp 20 Jahren die musikalische Leitung des RCÖ übernommen hatte, hatte eine abwechslungsreiche Auswahl an neuen Hits, die im Herbst erstmals aufgeführt werden sollen, und Liedern aus dem bestehenden Repertoire ausgesucht. Unter seiner Anleitung feilten die Anwesenden unter anderem an Songs von Maroon 5, Queen, David Bowie oder Toto. Unterstützung bot die langjährige Pianistin Gergana Schneider, die neben der Klavierbegleitung zusätzlich auch Tipps zur Stimmbildung gab.

Nach der Mittagspause informierte die Vorsitzende Ute Korom darüber, dass die Gewinner aus der Umfrage zu den Lieblingssongs des Publikums gezogen worden waren. Dies sind „Hot summer night“ (Meat Loaf) sowie je ein Medley Queen („Somebody to love“, „We are the champions“) und von den Les Humphries Singers („Mama loo“, „Promised land“, „Mexico“, „Kansas City“).

Das weitere Proben machte allen viel Spaß. Angespornt vom Erfolg, wurde nach dem Abendessen eine zusätzliche Proben-Einheit für zwei neue Songs angehängt. Am Sonntagmorgen trafen sich dann alle zum weiteren Proben, ehe nach dem Mittagessen die Heimfahrt angetreten wurde.

Nun freuen sich die Sängerinnen und Sänger des RCÖ schon darauf, bei den beiden Jubiläums-Konzerten am Samstag, 14. Oktober, in der Altweiler Kirche und zwei Wochen später am 28. Oktober in der Ötlinger Mehrzweckhalle viele Besucher willkommen heißen zu dürfen.

Erst einmal steht „Lörrach singt“ am morgigen Samstag in der Lörracher Innenstadt an. Von 13.30 bis 13.50 Uhr tritt der RCÖ auf der Burghof Außenbühne auf, der zweite Auftritt ist zwischen 15 und- 15.20 Uhr in der Stadtkirche vorgesehen.