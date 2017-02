Weil am Rhein. Die Zunftmeister der Narrenzunft „Wiler Zipfel“ fiebern ihrem ihren ersten Zunftabend am Donnerstag, 9. Februar entgegen. Mit Spannung dürfen die Gäste das abwechslungsreiche Programm erwarten, das in diesem Jahr erstmals mit einer Neuerung versehen wird, darauf könne sich die Besucher freuen, heißt es in einer Mitteilung der Zunft.

„Mehr wird nicht verraten“, meint Sprecher René Winzer, „aber die Überraschung wird gelingen, das wissen die Zunftmeister jetzt schon sicher“. Voller Tatendrang proben die Recken der Zunft ihre Lieder und Sketche, damit alles sitzt, wenn es heißt: „Wir begrüßen Sie zum ersten Zunftabend 2017 mit einem dreifachen Wileri Wilero“.

Weitere Informationen: Für den ersten Zunftabend am 9. Februar gibt es noch Karten. Diese können bei der Tourist-Information, Hauptstraße 290/1, in Weil am Rhein, Tel. 07621 / 422 04 40, reserviert werden.