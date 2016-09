Weil am Rhein (sif). Der geschäftsführende Vorstand von Weil-aktiv ist wieder komplett. Bei der Hauptversammlung am Dienstagabend wurde Jürgen Rühle zum neuen Schriftführer gewählt. Er ist Nachfolger von Rainer Mithoefer, der das Amt schon kurz nach seiner Wahl vor einem Jahr aus beruflichen Gründen ruhen ließ. Dies sei auch der Grund gewesen, so Vorsitzender Klaus-Michael Effert, warum die Kommunikation zwischen Vorstand und Mitgliedern nicht so funktioniert hat, wie er es sich das bei seinem Amtsantritt vorgestellt habe. Unterstützungdurch Bernd Hörens Dem geschäftsführenden Vorstand gehört neben Effert und Rühle noch Michael Hugler als Kassierer an. Rühle ist schon seit 35 Jahren in der Interessenvertretung von Handel und Gewerbe aktiv, zuletzt als Beisitzer. Er hatte nur unter der Bedingung seine Bereitschaft zur Amtsübernahme bekundet, dass er im anfallenden Schriftverkehr entlastet wird. Und hier wird ihm Bernd Hörens, Optikermeister bei Optik Burkart, tatkräftig zur Seite stehen und auch den E-Mail-Verkehr bearbeiten. Hörens bringt bereits Erfahrung in der ehrenamtlichen Vorstandsarbeit mit, gehörte er doch dem Vorstand des Gewerbevereins in Homberg (Nordhessen) an. Zum neuen Kassenprüfer wurde Dieter Bache gewählt. Weitgehend stabil ist die Mitgliederentwicklung: Laut Hugler stehen sieben Austritten vier Eintritte gegenüber.